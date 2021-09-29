В Україні можуть схвалити вакцинацію дітей проти COVID-19

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендувала Міністерству охорони здоров’я зробити вакцину Pfizer доступною для дітей від 12 років.

Про це повідомив голова НТГЕІ Федір Лапій у інтерв’ю з Катериною Булавіновою.

"Вчора на засіданні Національної технічної групи з питань імунопрофілактики ми проголосували за рішення рекомендувати Міністерству охорони здоров'я зробити вакцину Pfizer доступною для дітей від 12 років", – розповів він під час інтерв’ю.

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Цю ініціативу розглянуть найближчим часом на засіданні штабу Міністерства охорони здоров'я.

Лікар додав, що потрібно буде затвердити алгоритм, за яким діти від 12 років отримуватимуть щеплення проти коронавірусу, оскільки перед вакцинацією дитину має оглянути сімейний лікар або педіатр.

"Ми наголошуємо на важливості вакцинації дітей і проти інфекційних хвороб, які входять до календаря щеплень. Перевірте свій календар щеплень, і перш ніж іти на вакцинацію проти COVID-19, провакцинуйте свою дитину від інших інфекційних хвороб", – сказав Лапій.

За його словами, наступною віковою групою, яку можуть дозволити вакцинувати, будуть діти від 5 років.

Виробники Pfizer повідомляли, що їхня вакцина проти COVID-19 є безпечною та ефективною для дітей віком від 5 до 11 років.

Раніше МОЗ дозволило використовувати препарат Comirnaty від Pfizer-BioNTech для вакцинації проти COVID-19 дітей віком від 12 років.

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Робити щеплення дітям у віці від 12 до 15 років вакциною Pfizer/BionTech рекомендувала Всесвітня організація охорони здоров’я

При цьому, діти та підлітки загалом легше переносять COVID-19, тому не належать до груп, які потребують щеплення позачергово, йдеться у звіті ВООЗ.

Раніше Міністерство охорони здоров’я пояснювало, у яких випадках можна вакцинувати дітей від 12 років дозволеною вакциною.

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