Ефективність вакцини від Sinovac, яку купила Україна, менше 60% – дослідження 

Загальний рівень ефективності CoronaVac нижче 60%, але вище 50%.
За даними джерел бразильського новинного порталу UOL (Universo Online), такими є висновки спеціалістів Інституту Бутантата, який проводить масштабні випробування вакцини китайського виробника.
За його результатами Anvisa – Національне агентство по нагляду за здоров'ям в Бразилії – має дозволити використання її для населення, пише Bloomberg.
CoronaVac – вакцина розроблена китайською лабораторією Sinovac Biotech.
В Бразилії проводиться наймасштабніше дослідження цієї вакцини за участі понад 13 тис. людей.
Місцевий Інститут Бутантана, який проводить випробування, раніше заявляв, що вакцина ефективна у 78% легких випадків захворювання на COVID-19 і на всі 100% ефективна проти тяжких чи летальних випадків.
Але це дослідження було поставлено під сумнів спостерігачами.
Видання Bloomberg пише, що згідно розкритої інформації під час випробування заразилося 220 учасників: 160 в групі плацебо і майже 60 вакцинованих.
Бразильський регулятор Anvisa, перш ніж прийняти рішення про дозвіл на використання вакцини, вимагає від Інституту Бутантата додаткові дані про випробування вакцини, в тому числі чи не було порушено дозування.
За даними джерел бразильського новинного порталу UOL (Universo Online), у звіті Anvisa доводиться ефективність вакцини відповідно до вимог ВООЗ.
Нагадаємо, 30 грудня Україною було укладено договір на поставку 1 млн 913 доз цієї вакцини проти COVID-19.
|Фото: depositphotos tbtb
Нагадаємо, під час першої поставки вакцин від Sinovac Україна отримає 700 тис. доз.
Вакцина має бути доставлена після офіційної реєстрації або в країні-виробнику, або в інших країнах.
Загалом Україна має намір отримати вакцини двома шляхами.
Перший – в рамках ініціативи COVAX в кількості 8 млн доз. Очікуються поставки вакцини, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на наприкінці першого – початку другого кварталу 2021 року.
Другий – закупівля безпосередньо у виробників.
Щодо закупівлі у виробників, то керівник державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов нещодавно звинуватив МОЗ у не погодженні закупівлі вакцин.
За його словами, один із виробників вакцини проти COVID-19 має намір відмовитися від ведення подальших перемовин із Україною, якщо найближчим часом рішення про замовлення не буде прийняте.
У свою чергу Степанов на це відповів, що очільник "Медзакупівель" такими заявами підриває репутацію України у перемовинах та пообіцяв змінити закупника вакцин, тобто відсторонити "Медичні закупівлі України".
Українська фармкомпанія, через яку Степанов хоче возити вакцину від COVID-19, планує її ще й виробляти
Також нещодавно стало відомо, що Україна закуповуватиме китайську вакцину від Sinovac через компанію "Лекхім".
"Лекхім" навіть планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19 в 2022 році.
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