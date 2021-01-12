Ефективність вакцини від Sinovac, яку купила Україна, менше 60% – дослідження

Загальний рівень ефективності CoronaVac нижче 60%, але вище 50%.

За даними джерел бразильського новинного порталу UOL (Universo Online), такими є висновки спеціалістів Інституту Бутантата, який проводить масштабні випробування вакцини китайського виробника.

За його результатами Anvisa – Національне агентство по нагляду за здоров'ям в Бразилії – має дозволити використання її для населення, пише Bloomberg.

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CoronaVac – вакцина розроблена китайською лабораторією Sinovac Biotech.

В Бразилії проводиться наймасштабніше дослідження цієї вакцини за участі понад 13 тис. людей.

Місцевий Інститут Бутантана, який проводить випробування, раніше заявляв, що вакцина ефективна у 78% легких випадків захворювання на COVID-19 і на всі 100% ефективна проти тяжких чи летальних випадків.

Але це дослідження було поставлено під сумнів спостерігачами.

Видання Bloomberg пише, що згідно розкритої інформації під час випробування заразилося 220 учасників: 160 в групі плацебо і майже 60 вакцинованих.

Бразильський регулятор Anvisa, перш ніж прийняти рішення про дозвіл на використання вакцини, вимагає від Інституту Бутантата додаткові дані про випробування вакцини, в тому числі чи не було порушено дозування.

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За даними джерел бразильського новинного порталу UOL (Universo Online), у звіті Anvisa доводиться ефективність вакцини відповідно до вимог ВООЗ.

Нагадаємо, 30 грудня Україною було укладено договір на поставку 1 млн 913 доз цієї вакцини проти COVID-19.

Фото: depositphotos tbtb

Нагадаємо, під час першої поставки вакцин від Sinovac Україна отримає 700 тис. доз.

Вакцина має бути доставлена після офіційної реєстрації або в країні-виробнику, або в інших країнах.

Загалом Україна має намір отримати вакцини двома шляхами.

Перший – в рамках ініціативи COVAX в кількості 8 млн доз. Очікуються поставки вакцини, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на наприкінці першого – початку другого кварталу 2021 року.

Другий – закупівля безпосередньо у виробників.

Щодо закупівлі у виробників, то керівник державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов нещодавно звинуватив МОЗ у не погодженні закупівлі вакцин.

За його словами, один із виробників вакцини проти COVID-19 має намір відмовитися від ведення подальших перемовин із Україною, якщо найближчим часом рішення про замовлення не буде прийняте.

У свою чергу Степанов на це відповів, що очільник "Медзакупівель" такими заявами підриває репутацію України у перемовинах та пообіцяв змінити закупника вакцин, тобто відсторонити "Медичні закупівлі України".

Також нещодавно стало відомо, що Україна закуповуватиме китайську вакцину від Sinovac через компанію "Лекхім".

"Лекхім" навіть планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19 в 2022 році.

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