Ефективність вакцини від Sinovac, яку купила Україна, менше 60% – дослідження

Загальний рівень ефективності CoronaVac нижче 60%, але вище 50%.

Останній показник це необхідний мінімум встановлений Anvisa – Національним агентством по нагляду за здоров'ям в Бразилії.

Нагадаємо, це вакцина розроблена китайською лабораторією Sinovac в партнерстві з Інститутом Бутантана і 30 грудня Україною було укладено договір на поставку 1 млн 913 доз цієї вакцини проти COVID-19.

На звіт Anvisa про таку ефективність посилаються два джерела новинного порталу UOL. Офіційні результати дослідження будуть опубліковані 12 січня.

За даними джерел видання, у звіті доводиться ефективність вакцини згідно вимог ВООЗ.

Фото: depositphotos tbtb

Нагадаємо, під час першої поставки вакцин від Sinovac в Україна отримає 700 тис. доз.

Вакцина має бути доставлена після офіційної реєстрації або в країні-виробнику, або в інших країнах.

Загалом Україна має намір отримати вакцини двома шляхами.

Перший – в рамках ініціативи COVAX в кількості 8 млн доз. Очікуються поставки вакцини, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на наприкінці першого – початку другого кварталу 2021 року.

Другий – закупівля безпосередньо у виробників.

Щодо закупівлі у виробників, то керівник державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов нещодавно звинуватив МОЗ у не погодженні закупівлі вакцин.

За його словами, один із виробників вакцини проти COVID-19 має намір відмовитися від ведення подальших перемовин із Україною, якщо найближчим часом рішення про замовлення не буде прийняте.

У свою чергу Степанов на це відповів, що очільник "Медзакупівель" такими заявами підриває репутацію України у перемовинах та пообіцяв змінити закупника вакцин, тобто відсторонити "Медичні закупівлі України".

Також нещодавно стало відомо, що Україна закуповуватиме китайську вакцину від Sinovac через компанію "Лекхім".

Українська фармакологічна компанія "Лекхім" має скандальну репутацію з часів очільниці МОЗ Раїси Богатирьової.

"Власником заводу АТ "Лекхім", як і ще одного ПрАТ "Технолог", є Валерій Печаєв – соратник Раїси Богатирьової.

Препарати цих двох заводів за часів Богатирьової перемагали у мільйонних тендерах", – пояснюють "Пацієнти України".

"Лекхім" навіть планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19 в 2022 році.

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