Ефективність вакцини від Sinovac, яку купила Україна, менше 60% – дослідження 

Загальний рівень ефективності CoronaVac нижче 60%, але вище 50%.
Останній показник це необхідний мінімум встановлений Anvisa – Національним агентством по нагляду за здоров'ям в Бразилії.
Нагадаємо, це вакцина розроблена китайською лабораторією Sinovac в партнерстві з Інститутом Бутантана і 30 грудня Україною було укладено договір на поставку 1 млн 913 доз цієї вакцини проти COVID-19.
На звіт Anvisa про таку ефективність посилаються два джерела новинного порталу UOL. Офіційні результати дослідження будуть опубліковані 12 січня.
За даними джерел видання, у звіті доводиться ефективність вакцини згідно вимог ВООЗ.
|Фото: depositphotos tbtb
Нагадаємо, під час першої поставки вакцин від Sinovac в Україна отримає 700 тис. доз.
Вакцина має бути доставлена після офіційної реєстрації або в країні-виробнику, або в інших країнах.
Загалом Україна має намір отримати вакцини двома шляхами.
Перший – в рамках ініціативи COVAX в кількості 8 млн доз. Очікуються поставки вакцини, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на наприкінці першого – початку другого кварталу 2021 року.
Другий – закупівля безпосередньо у виробників.
Щодо закупівлі у виробників, то керівник державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов нещодавно звинуватив МОЗ у не погодженні закупівлі вакцин.
За його словами, один із виробників вакцини проти COVID-19 має намір відмовитися від ведення подальших перемовин із Україною, якщо найближчим часом рішення про замовлення не буде прийняте.
У свою чергу Степанов на це відповів, що очільник "Медзакупівель" такими заявами підриває репутацію України у перемовинах та пообіцяв змінити закупника вакцин, тобто відсторонити "Медичні закупівлі України".
Українська фармкомпанія, через яку Степанов хоче возити вакцину від COVID-19, планує її ще й виробляти
Також нещодавно стало відомо, що Україна закуповуватиме китайську вакцину від Sinovac через компанію "Лекхім".
Українська фармакологічна компанія "Лекхім" має скандальну репутацію з часів очільниці МОЗ Раїси Богатирьової.
"Власником заводу АТ "Лекхім", як і ще одного ПрАТ "Технолог", є Валерій Печаєв – соратник Раїси Богатирьової.
Препарати цих двох заводів за часів Богатирьової перемагали у мільйонних тендерах", – пояснюють "Пацієнти України".
"Лекхім" навіть планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19 в 2022 році.
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