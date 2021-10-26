Під час пандемії COVID-19 зник один із найпоширеніших штамів грипу

Під час пандемії COVID-19 зник один із 4 найпоширеніших штамів грипу – В/Yamagata.
Науковці Мельбурнського університету відстежували поширення грипу з березня 2020 року і не виявили штам B/Yamagata у жодного хворого, повідомляють у Medical Xpress.
B/Yamagata завжди був менш заразним і еволюціонував повільніше за інші штами грипу, тому вакцину проти нього не оновлювали з 2015 року.
"Ці фактори в поєднанні з умовами пандемії COVID-19, можливо, сприяли сильному зменшенню глобальної циркуляції B/Yamagata і його потенційному зникненню", – йдеться у дослідженні.
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Однак дослідники закликають не робити передчасних висновків про зникнення штаму.
"Я б з обережністю називав це перемогою, тому що грип – непостійний звір", – сказав Річард Кеннеді, провідний дослідник вакцин із Mayo Clinic.
Він зазначив, що B/Yamagata має тенденцію поширюватися кілька років, а потім практично зникати.
"Просто докази того, що ми не бачили його деякий час, навряд чи самі по собі є переконливим аргументом.
Ми не фіксували жодного випадку з березня 2020 року, це добре, але я хотів би бачити більш тривалий період, коли ми не бачимо цього штаму", – додав Кеннеді.
За його словами, зникнення штаму B/Yamagata могло б допомогти покращити якість та здешевити виробництво вакцини проти грипу, якби вона мала діяти тільки на 3 штами.
Нинішня вакцина проти грипу діє на 4 штами:
- A/H3N2 ("гонконзький");
- A/H1N1 ("свинячий");
- B/Вікторія;
- і B/Yamagata.
Штами грипу А вважаються більш заразними й небезпечними, а грип B поширюється повільніше, переважно серед дітей шкільного віку та підлітків, додають дослідники.
Нагадаємо, у 2021–2022 роках епідемічний сезон грипу буде на рівні з минулим.
У МОЗ очікують циркуляцію трьох штамів: B/Washington, H1N1 та H3N2.
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