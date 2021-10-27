Ляшко розповів, чи можна комбінувати COVID-вакцину CoronaVac з іншими препаратами

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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27 жовтня 2021

В Україні дозволено комбінувати деякі COVID-вакцини, але поки що змішувати CoronaVac з іншими препаратами у Міністерстві охорони здоров’я не рекомендують.

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу 27 жовтня.

"Відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, ми дозволили поєднувати певні вакцини проти COVID-19", – розповів Ляшко. 

Зокрема, можна  комбінувати мРНК-вакцини, наприклад, перше щеплення Moderna, друге – Pfizer або навпаки.

Якщо перша доза AstraZeneca, для другої дози вже можна використати мРНК-вакцину – Moderna або Pfizer. 

 Інфографіка МОЗ

"Змішування інших типів вакцин зараз не передбачено. Тобто після CoronaVac вколоти Moderna або Pfizer поки не рекомендується, але певні дослідження проводяться", – додав Ляшко. 

Міністр запевнив, що люди, які отримали дві дози вакцин за змішаною схемою, вважаються повністю імунізованими і можуть отримати сертифікат про вакцинацію. 

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