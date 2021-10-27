Ляшко розповів, чи можна комбінувати COVID-вакцину CoronaVac з іншими препаратами

В Україні дозволено комбінувати деякі COVID-вакцини, але поки що змішувати CoronaVac з іншими препаратами у Міністерстві охорони здоров’я не рекомендують.

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу 27 жовтня.

"Відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, ми дозволили поєднувати певні вакцини проти COVID-19", – розповів Ляшко.

Зокрема, можна комбінувати мРНК-вакцини, наприклад, перше щеплення Moderna, друге – Pfizer або навпаки.

Якщо перша доза AstraZeneca, для другої дози вже можна використати мРНК-вакцину – Moderna або Pfizer.

Інфографіка МОЗ

"Змішування інших типів вакцин зараз не передбачено. Тобто після CoronaVac вколоти Moderna або Pfizer поки не рекомендується, але певні дослідження проводяться", – додав Ляшко.

Міністр запевнив, що люди, які отримали дві дози вакцин за змішаною схемою, вважаються повністю імунізованими і можуть отримати сертифікат про вакцинацію.

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