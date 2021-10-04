Сировину для української вакцини проти COVID-19 доставлятимуть з Китаю – Кузін

Вакцину CoronaVac почнуть виробляти в Україні у 2022 році.
Сировину для неї купуватимуть у Китаї, розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Фокусу".
""Лекхім" – це офіційний постачальник вакцини CoronaVac в Україні. Дійсно, корпорація зараз веде переговори щодо локалізації виробництва. Сировину будуть доставляти з Китаю і розливати вже тут", – розповів Кузін.
За його словами, локалізоване виробництво допоможе уникнути додаткових транспортних витрат. Виробництво CoronaVac обіцяють запустити в першому кварталі 2022 року.
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Крім того, Кузін вважає, що вакцини Pfizer і Moderna також зможуть виготовляти в Україні.
Компанія "Індар" уже впроваджує свою дослідницьку програму локалізації мРНК-вакцини в Україні.
"Велика науково-дослідна команда працює над тим, щоб процес виробництва був повністю українським. Навіть реагенти повинні постачати вітчизняні хімзаводи", – сказав заступник міністра.
Він також зазначив, що вакцина Moderna залишилася тільки у Рівненській області.
Близько 3-4 тисяч доз замороженої вакцини заберуть і використають на національному рівні, запевнив Кузін.
Нагадаємо, раніше у МОЗ анонсували виробництво вакцини проти грипу від українського виробника.
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