"Pfizer в Україні є": у МОЗ пояснили, куди звертатися, якщо потрібна вакцина відсутня

Яна Осадча журналіст
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10 листопада 2021

В Україні на національному та регіональних і місцевих складах наявні понад 2 мільйони доз вакцини Pfizer.

По це "Українській правді Життя" повідомили у Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на запит щодо відсутності вакцини Pfizer на деяких пунктах вакцинації в Києві, зокрема для другої дози.

В Україну регулярно прибувають партії вакцини Pfizer, відповідно до укладених раніше контрактів, зазначили в МОЗ.

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6 листопада було доставлено 1,4 млн доз Pfizer.

    Фото: beton_studio/Depositphotos

"Якщо виникають проблеми із доступом до вакцини, можна звернутися до місцевого департаменту охорони здоров'я, який координує розподіл вакцин між закладами охорони здоров'я відповідно до їх потреб", –  зазначають у відомстві.

Саме зазначені департаменти володіють інформацією щодо доступу до конкретної вакцини та її розподілу. 

Контакти цих департаментів можна знайти тут.

У відомстві також зазначили, що у липні 2021 були схвалені рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики щодо дозволу комбінувати мРНК-вакцини, якими є Pfizer та Moderna.

"Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника. 

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У випадку, коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech та навпаки", –  повідомили у МОЗ.

Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.

Загалом, Україна наразі має 10 млн 300 тисяч доз різних вакцин: 

  • майже 3 млн Moderna; 
  • 800 тис  AstraZeneca; 
  • 4,5 млн CoronaVac;
  • 2 млн Pfizer.

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