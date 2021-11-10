"Pfizer в Україні є": у МОЗ пояснили, куди звертатися, якщо потрібна вакцина відсутня

В Україні на національному та регіональних і місцевих складах наявні понад 2 мільйони доз вакцини Pfizer.

По це "Українській правді Життя" повідомили у Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на запит щодо відсутності вакцини Pfizer на деяких пунктах вакцинації в Києві, зокрема для другої дози.

В Україну регулярно прибувають партії вакцини Pfizer, відповідно до укладених раніше контрактів, зазначили в МОЗ.

6 листопада було доставлено 1,4 млн доз Pfizer.

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"Якщо виникають проблеми із доступом до вакцини, можна звернутися до місцевого департаменту охорони здоров'я, який координує розподіл вакцин між закладами охорони здоров'я відповідно до їх потреб", – зазначають у відомстві.

Саме зазначені департаменти володіють інформацією щодо доступу до конкретної вакцини та її розподілу.

Контакти цих департаментів можна знайти тут.

У відомстві також зазначили, що у липні 2021 були схвалені рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики щодо дозволу комбінувати мРНК-вакцини, якими є Pfizer та Moderna.

"Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника.

У випадку, коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech та навпаки", – повідомили у МОЗ.

Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.

Загалом, Україна наразі має 10 млн 300 тисяч доз різних вакцин:

майже 3 млн Moderna;

800 тис AstraZeneca;

4,5 млн CoronaVac;

2 млн Pfizer.

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