"Pfizer в Україні є": у МОЗ пояснили, куди звертатися, якщо потрібна вакцина відсутня

В Україні на національному та регіональних і місцевих складах наявні понад 2 мільйони доз вакцини Pfizer.
По це "Українській правді Життя" повідомили у Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на запит щодо відсутності вакцини Pfizer на деяких пунктах вакцинації в Києві, зокрема для другої дози.
В Україну регулярно прибувають партії вакцини Pfizer, відповідно до укладених раніше контрактів, зазначили в МОЗ.
6 листопада було доставлено 1,4 млн доз Pfizer.
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"Якщо виникають проблеми із доступом до вакцини, можна звернутися до місцевого департаменту охорони здоров'я, який координує розподіл вакцин між закладами охорони здоров'я відповідно до їх потреб", – зазначають у відомстві.
Саме зазначені департаменти володіють інформацією щодо доступу до конкретної вакцини та її розподілу.
Контакти цих департаментів можна знайти тут.
У відомстві також зазначили, що у липні 2021 були схвалені рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики щодо дозволу комбінувати мРНК-вакцини, якими є Pfizer та Moderna.
"Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника.
У випадку, коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech та навпаки", – повідомили у МОЗ.
Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.
Загалом, Україна наразі має 10 млн 300 тисяч доз різних вакцин:
- майже 3 млн Moderna;
- 800 тис AstraZeneca;
- 4,5 млн CoronaVac;
- 2 млн Pfizer.
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