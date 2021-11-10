Уряд збільшив тарифи на трансплантацію серця та легень у 3 рази

Уряд утричі підвищив тарифи, за якими Міністерство охорони здоров'я оплачує закладам охорони здоров'я операції з трансплантації серця та легень.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook.
"МОЗ ініціював оновлення тарифів відповідно до практичного досвіду виконання таких операцій.
Нові тарифи дозволять покрити всі необхідні витрати і надають можливість лікарням розвивати цей напрямок меддопомоги", – написав він.
|Фото: Depositphotos/Автор Syda_Productions
Операції з трансплантації органів є безоплатними для пацієнта та повністю оплачуються за кошти державного бюджету.
Тепер МОЗ сплачуватиме закладам, які виконують такі операції:
- 2 001 059 гривень – за кожну трансплантацію серця;
- 2 678 507 гривень – за кожну трансплантацію легень.
Також у проєкті бюджету на 2022 рік передбачено 789,5 млн гривень на проведення трансплантацій в Україні, що на 288,5 млн більше, ніж цього року.
"Ми маємо чим пишатися, адже наші лікарі у цьому році провели 22 трансплантації серця та першу в історії України трансплантацію легень від посмертного донора.
Нагадаю, що за 2020 рік було проведено лише 9 трансплантацій серця, але це все рівно більше, ніж за всі попередні роки незалежності України", – наголошує Віктор Ляшко.
Ці дані демонструють, що трансплантація в Україні розпочала працювати як система, зауважив міністр.
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