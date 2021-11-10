Уряд збільшив тарифи на трансплантацію серця та легень у 3 рази

Уряд утричі підвищив тарифи, за якими Міністерство охорони здоров'я оплачує закладам охорони здоров'я операції з трансплантації серця та легень.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook.

"МОЗ ініціював оновлення тарифів відповідно до практичного досвіду виконання таких операцій.

Нові тарифи дозволять покрити всі необхідні витрати і надають можливість лікарням розвивати цей напрямок меддопомоги", – написав він.

Фото: Depositphotos/Автор Syda_Productions

Операції з трансплантації органів є безоплатними для пацієнта та повністю оплачуються за кошти державного бюджету.

Тепер МОЗ сплачуватиме закладам, які виконують такі операції:

2 001 059 гривень – за кожну трансплантацію серця;

– за кожну трансплантацію серця; 2 678 507 гривень – за кожну трансплантацію легень.

Також у проєкті бюджету на 2022 рік передбачено 789,5 млн гривень на проведення трансплантацій в Україні, що на 288,5 млн більше, ніж цього року.

"Ми маємо чим пишатися, адже наші лікарі у цьому році провели 22 трансплантації серця та першу в історії України трансплантацію легень від посмертного донора.

Нагадаю, що за 2020 рік було проведено лише 9 трансплантацій серця, але це все рівно більше, ніж за всі попередні роки незалежності України", – наголошує Віктор Ляшко.

Ці дані демонструють, що трансплантація в Україні розпочала працювати як система, зауважив міністр.

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