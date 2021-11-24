Ліжка з киснем в усіх областях зайняті менш ніж на 65% – Ляшко

З понеділка показник зайнятості ліжок з киснем становить менше 65% в усіх областях України.

Востаннє такий показник був 30 вересня, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 24 листопада.

"Усі лікарні, які надають допомогу хворим на COVID-19, забезпечені киснем у повному обсязі", – сказав він.

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Наразі в Україні працюють 26 підприємств які виробляють орієнтовний об’єм кисню для лікарень у розмірі 436 тонн на добу.

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Із січня 2021 року до сьогодні медичні заклади використали майже 2,5 млн тонн рідкого та газоподібного кисню.

Це дозволило забезпечити лікування 496 391 пацієнта.

Раніше кількість госпіталізацій зменшилася на 19%, а отже, збільшився резерв місць з киснем у лікарнях. Наразі доступно 33,5 тисяч.

Нагадаємо, станом на 28 жовтня ліжка з киснем в Україні були заповнені на 67%.

Найвищий показник заповненості кисневих ліжок зафіксували у Донецькій та Запорізькій областях – 80%.

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