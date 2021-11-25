Як COVID-19 впливає на серцево-судинну систему. Пояснює МОЗ

Приблизно у 20% пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, виникають проблеми із серцево-судинною системою.

Часто захворювання, пов’язані з кровообігом, розвиваються у людей, які раніше на них не страждали, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я з посиланням на дослідження.

Зокрема, COVID-19 спричиняє ушкодження міокарда (серцевого м'язу) і порушення функції серця. У в тяжких випадках хвороба навіть може стати причиною утворення рубців на серці.

Окрім того, запалення міокарда може спричиняти так званий цитокіновий шторм – потенційно летальну реакцію імунної системи.Через COVID-19 в людини може з’явитися серцева недостатність.

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Якщо у хворого є запалення легень, то правий шлуночок серця повинен працювати інтенсивніше, щоб доставити кров до легень, що може спричинити правосторонню серцеву недостатність.

Також коронавірусна хвороба може викликати запалення в оболонці кровоносних судин, які транспортують кров по всьому тілу. Це може призвести до утворення тромбів, підвищенню ризику ішемії чи інсульту та зменшенню рівню кисню в крові

Окрім того, коли сатурація (рівень кисню в крові) дуже сильно знижується, серцевий м’яз більше не отримує достатньо кисню від легень, що спричиняє подальше пошкодження серця.

"Наразі ще тривають дослідження щодо того, як саме коронавірусна інфекція спричиняє розвиток міокардиту та є частою причиною серцевої недостатності", – зазначають у МОЗ.

Нагадаємо, у пацієнтів з COVID-19 також можуть з'являтися небезпечні для життя тромбози.

Раніше вчені розповідали, як COVID-19 впливає на тіло людини.

Нагадаємо, серцево-судинні захворювання є найчастішою причиною смерті українців.

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