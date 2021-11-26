Вади серця, діабет та онкологія не є протипоказаннями до вакцинації – МОЗ

В Україні люди з протипоказаннями до вакцинації проти COVID-19 складають менше 1% від усього населення.

Людям з гіпертонією, ішемічною хворобою, серцевою недостатністю, вродженими вадами серця, діабетом чи онкологією можна і потрібно вакцинуватися.

Єдиним абсолютним протипоказанням є важка алергічна реакція на першу дозу вакцини чи на один із її компонентів, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

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"Майже чверть українців, які не бажають вакцинуватися проти COVID-19, вважають, що мають медичні протипоказання до щеплення проти коронавірусної хвороби", – пишуть вони.

Насправді людей, яким не можна щепитися проти COVID-19, вкрай мало.

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Усім, хто має серцево-судинні захворювання, потрібно вакцинуватись проти COVID-19, адже хвороба в них протікає значно важче та може дати дуже серйозні ускладнення, запевняє кардіологиня і завідувачка діагностичного відділу Центру інноваційних медичних технологій Віра Горбачова.

Це стосується також ішемічної хвороби, серцевої недостатності та вроджених вад серця.

За словами лікарки, COVID-19 впливає на серце й судини різними механізмами, наприклад, прямо пошкоджує серце.

Отже, пацієнти з такими захворюваннями більш схильні до інфікування та важкого перебігу хвороби.

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Необхідно також щепитися людям із цукровим діабетом та ендокринними захворюваннями.

"Люди з хронічними ендокринними захворюваннями потребують захисту від COVID-19. За моїми спостереженнями, люди з цукровим діабетом свідомі й вакцинуються", – розповідає Оксана Марусин, ендокринологиня і головна експертка з ендокринології департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА.

Водночас переконати щепитися людей із захворюваннями щитовидної залози, значно важче, каже лікарка. Адже ті помилково вважають, що аутоімунні захворювання є абсолютним протипоказанням.

"Це неправда. Щодня отримую по кілька дзвінків від таких пацієнтів із проханням про консультацію.

Звичайно, всім рекомендую вакцинуватись", – говорить експертка.

Не менш важливо щепитися людям з онкологічними хворобами, адже вони мають дуже високий ризик померти внаслідок ускладнень від COVID-19.

"Щеплення проти COVID-19 є пріоритетним для пацієнтів, які мають діагноз "онко"...

Ризик померти від онкології в наших пацієнтів значно менший, ніж ризик померти від ускладнень, які може спричинити в них коронавірусна хвороба", – розповідає онколог-хірург-уролог Національного інституту раку Олександр Стаховський.

Щепитися можна як в активній фазі захворювання, так і тим, у кого ремісія. Тим пацієнтам, які проходять хімієтерапію, слід порадитися зі своїм лікарем, коли саме краще щепитися, щоб вакцинація дала оптимальний захист.

Для таких випадків Національна технічна група експертів з імунопрофілактики розробила спеціальні рекомендації.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я визначили детальний перелік медичних протипоказань та застережень до вакцинації проти COVID-19.

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