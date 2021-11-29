Кількість випадків COVID-19 в Україні зменшилася на 22% – МОЗ

В Україні за останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилася на 22%.

Також показник середньодобової смертності зменшився на 14%.

Нові дані щодо ситуацій з коронавірусною хворобою повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 29 листопада.

"В Україні третій тиждень триває спад захворюваності на COVID-19.

Уже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок на чверть переважає над кількістю госпіталізованих", – сказав він.

Фото: photographee.eu/Depositphotos

За останній тиждень кількість пацієнтів із COVID-19 зменшилася на 14%, а кількість госпіталізацій – на 12%.

Нагадаємо, повна вакцинація проти COVID-19 захищає українців від госпіталізації на 64-92% залежно від віку.

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