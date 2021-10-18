МОЗ роз’яснило, як безкоштовно зробити комп’ютерну томографію

Комп’ютерна томографія повинна бути безкоштовною для пацієнтів з COVID-19.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як отримати обстеження методом комп’ютерної томографії безоплатно.

Пацієнт повинен звернутися до свого сімейного лікаря чи медичного фахівця, який керує процес вашого лікування, та попросити про направлення.

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Лікар ухвалює рішення, зважаючи на ваш стан. У направленні вказується лише код послуги та інформація про заклад та лікаря, який і створив це направлення.

Далі пацієнт має обрати медичний заклад, який підписав договір із Національною службою здоров’я України, та надає послуги з лікування COVID-19.

Перелік закладів можна знайти на сайті або зателефонувати на гарячу лінію НСЗУ 16-77.

Далі пацієнт повинен зателефонувати до обраного закладу та дізнатися, чи є в нього в наявності апарат для проведення обстеження методом КТ, і записується при наявності технічної можливості.

Фото: nejron/Depositphotos

При стаціонарному лікуванні пацієнтові не потрібно просити про окреме направлення, адже це включено в пакет послуг.

Також у МОЗ нагадали сімейним лікарям, при яких критеріях слід призначати обстеження методом комп’ютерної томографії:

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якщо неможливо діагностувати хворобу ПЛР-тестом;

якщо в пацієнта є ознаки дихальної недостатності або супутньої патології;

якщо пацієнт має негативний результат ПЛР-тестування, але виражені ознаки важкого перебігу захворювання на COVID-19.

Водночас сімейним лікарям не радять призначати додаткове обстеження методом КТ при наявності позитивного результату ПЛР-тесту та задовільного стану хворого.

Загалом лікар повинен зважати на загальний стан пацієнта, наявність дихальної недостатності, показник сатурації (насиченості крові киснем) та температуру тіла при визначенні потреби в додатковому обстеженні.

"Цей метод діагностики став ще більш популярним серед українців з початку пандемії. Проте ефективність його використання для хворих на COVID-19 є сумнівною. У першу чергу, тому що відсутність змін на КТ не означає відсутність захворювання", – йдеться в повідомленні МОЗ.

Комп’ютерна томографія – метод рентгенівського сканування, за якого пучок рентгенівського променю проходить через тканини людського тіла в різних напрямках. Фактично КТ дає змогу визначити стан будь-якого органу людини. У випадку із коронавірусною хворобою COVID-19 йдеться про КТ органів грудної клітини.

Такі обстеження входять до послуг, надання яких оплачує держава, а тому вимагати оплати з пацієнта – незаконно. Попередній міністр охорони здоров’я Максим Степанов радив скаржитись на незаконні вимоги оплати за обстеження, зателефонувавши у контакт-центр Національної служби здоров'я України за номером 1677, або залишити офіційну скаргу на сайті НСЗУ в розділі "Громадянам".

Нагадаємо, раніше ми писали, що отримати цю послугу пересічному громадянину насправді не просто.

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