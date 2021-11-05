69% ліжок з киснем зайняті пацієнтами з підозрою або підтвердженим COVID-19 – Ляшко

В Україні 69% ліжок з киснем у лікарнях зайняті пацієнтами з підозрою або підтвердженим COVID-19.

Водночас зайнятість ліжок з киснем пацієнтами, які потребують кисневої терапії, складає 57%.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 5 листопада.

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Усього для пацієнтів, які потребують кисневої терапії, в українських лікарнях виділено 70 127 ліжок.

"Для лікування COVID-19 виділено ще 857 кисневих ліжок у 5 лікарнях.

А минулого тижня ми додали 4755 ліжок у 41 лікарню", – кажуть у МОЗ.

Фото: mproduction/Depositphotos

Однак ситуація є нерівномірною.

У 48 з 520 ковідних лікарень (близько 9%) ліжка з киснем зайняті на 100%.

У 233 лікарнях ліжка з киснем зайняті вже більш ніж на 75%.

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Решта закладів не мають критичного навантаження.

"МОЗ постійно тримає на контролі ситуацію щодо стану киснепостачання в кожному з регіонів.

Прийняті вчора Верховною Радою зміни до закону про Державний бюджет дозволяють нам здійснити закупівлі кисневих станцій ще орієнтовно для 130 лікарень другої хвилі, як альтернативні джерела киснепостачання", – запевняє Ляшко.

На початку жовтня 2020 року, щоб забезпечити лікарні системами киснепостачання, уряд виділив 4 субвенції на загальну суму 2 млрд 700 млн.

Це дозволило змонтувати 160 систем централізованого постачання кисню, встановити понад 30 кисневих станцій та понад 250 кріогенних газифікаторів, кажуть у МОЗ.

Остання субвенція в розмірі 395 млн гривень була надана в кінці вересня для купівлі нових кисневих станцій та кріогенних газифікаторів.

Також уряд уже виділив додаткові 107 мільйонів на кисневі станції для лікарень Херсонської, Сумської, Черкаської, Одеської та Донецької областей.

Раніше найвищий показник заповненості кисневих ліжок зафіксували у Донецькій та Запорізькій областях – 80%.

Нагадаємо, станом на 28 жовтня ліжка з киснем в Україні були заповнені на 67%.

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