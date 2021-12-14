Хто і як зможе отримати додаткове щеплення проти COVID-19? Пояснення МОЗ

В Україні люди з імунодефіцитом зможуть отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19 після другого щеплення, незалежно від того, яким препаратом вони вакцинувалися раніше.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 14 грудня.

"Таким чином імунна система вказаних категорій громадян буде більш захищена від коронавірусної хвороби", – сказав він.

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Зробити третє щеплення українці зможуть за 28-90 днів після другого.

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Щоб отримати додаткове щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного або профільного лікаря.

Лікар має видати направлення довільної форми на введення додаткового щеплення тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.

Зробити додаткове щеплення можна буде у найближчому пункті вакцинації.

Дія COVID-сертифікату після третьої дози не буде продовжуватися, наголосив Кузін.

Тобто документ буде чинним 365 днів з моменту отримання другого щеплення проти COVID-19.

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Нагадаємо, наразі третє щеплення зможуть отримати імунокомпроментовані особи.

Зокрема, до них належать:

пацієнти з ВІЛ/СНІДом,

хворі на рак,

пацієнти з трансплантованими органами,

ті, хто приймає певні імуносупресивні препарати,

ті, в кого є спадкові захворювання, які впливають на імунну систему (наприклад, вроджена недостатність імуноглобуліну A) та багато інших.

Раніше Віктор Ляшко анонсував, що третя (бустерна) доза вакцин проти COVID-19 буде доступна в Україні у січні-лютому 2022 року.

Також Радуцький розповів, що вакцини Coronavac та AstraZeneca, ймовірно, не передбачають бустерних щеплень проти COVID-19.

Для третьої дози краще використовувати мРНК вакцини, а саме Рfizer та Moderna.

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