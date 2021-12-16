У МОЗ розповіли, що наразі зайнята лише третина ліжок із киснем

За останні три місяці в Україні знизилась кількість госпіталізацій та зайнятих місць із киснем.

Загалом зайнятість ліжок з киснем зменшилась у два рази – з 70% до 35%, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 16 грудня.

За його словами, два з трьох ковідних ліжок з киснем в Україні зараз вільні.

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Пацієнтами зайнята наразі лише третина наявних місць.

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

"Вперше за три місяці рівень госпіталізацій в кожному регіоні України опустився нижче граничного значення у 60 осіб на 100 тисяч населення", – додав очільник міністерства.

Раніше у МОЗ розповідали, що кількість тих, хто захворів, зменшилася на 20%, а ушпиталених – на 19%.

Нагадаємо, станом на 28 жовтня ліжка з киснем в Україні були заповнені на 67%.

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