У МОЗ розповіли, що наразі зайнята лише третина ліжок із киснем

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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16 грудня 2021

За останні три місяці в Україні знизилась кількість госпіталізацій та зайнятих місць із киснем. 

Загалом зайнятість ліжок з киснем зменшилась у два рази – з 70% до 35%, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 16 грудня. 

За його словами, два з трьох ковідних ліжок з киснем в Україні зараз вільні.

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Пацієнтами зайнята наразі лише третина наявних місць. 

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

"Вперше за три місяці рівень госпіталізацій в кожному регіоні України опустився нижче граничного значення у 60 осіб на 100 тисяч населення", – додав очільник міністерства. 

Раніше у МОЗ розповідали, що кількість тих, хто захворів, зменшилася на 20%, а ушпиталених – на 19%.

Нагадаємо, станом на 28 жовтня ліжка з киснем в Україні були заповнені на 67%.

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