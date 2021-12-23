Святкування у великих компаніях небезпечні навіть для COVID-вакцинованих – інфекціоніст США

Великі зібрання людей небезпечні навіть для тих, хто повністю щепився і отримав додаткову дозу вакцини проти COVID-19.
Про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, повідомляє Reuters.
"Американці, вакциновані проти COVID-19, можуть перебувати з родиною у святкові дні, але відвідування великих зібрань небезпечно навіть для тих, хто отримав бустерну дозу", – сказав Фаучі.
За його словами, святкування у великих компаніях може становити загрозу у зв’язку з поширенням COVID-штаму Омікрон.
|Фото: 4pmphoto@gmail.com/Depositphotos
Нагадаємо, наразі в Україні відомо про один випадок захворювання штамом Омікрон.
Водночас цей варіант COVID-19 уже зафіксували у 90 країнах світу.
У США він становить приблизно 73% від усіх випадків , а також до 90% випадків у різних регіонах, зокрема на Західному узбережжі США.
Також середня кількість випадків COVID-19 у США за тиждень зросла на 25% і становить близько 149,3 тис. випадків на добу.
Водночас середня щоденна смертність зросла на 3,5%, говорить директорка Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі.
Вас також може зацікавити:
Швидкість передачі нового COVID-штаму Омікрон в 4,2 рази вища, ніж Дельти – дослідження
В НАН прогнозують погіршення епідситуації у січні через COVID-штам Омікрон
У МОЗ розповіли про стан першого хворого з COVID-штамом Омікрон в Україні
Омікрон: симптоми COVID-штаму, мутації, заразність та ефективність вакцин
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.