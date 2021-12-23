Святкування у великих компаніях небезпечні навіть для COVID-вакцинованих – інфекціоніст США

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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23 грудня 2021

Великі зібрання людей небезпечні навіть для тих, хто повністю щепився і отримав додаткову дозу вакцини проти COVID-19.

Про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, повідомляє Reuters.

"Американці, вакциновані проти COVID-19, можуть перебувати з родиною у святкові дні, але відвідування великих зібрань небезпечно навіть для тих, хто отримав бустерну дозу", – сказав Фаучі.

За його словами, святкування у великих компаніях може становити загрозу у зв’язку з поширенням COVID-штаму Омікрон.

 Фото: 4pmphoto@gmail.com/Depositphotos

Нагадаємо, наразі в Україні відомо про один випадок захворювання штамом Омікрон.

Водночас цей варіант COVID-19 уже зафіксували у 90 країнах світу.

У США він становить приблизно 73% від усіх випадків , а також до 90% випадків у різних регіонах, зокрема на Західному узбережжі США.

Також середня кількість випадків COVID-19 у США за тиждень зросла на 25% і становить близько 149,3 тис. випадків на добу.

Водночас середня щоденна смертність зросла на 3,5%, говорить директорка Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі.

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