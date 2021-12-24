Вчені виявили в Україні новий варіант штаму Дельта, який призводить до високої смертності

Вчені виявили новий для України варіант COVID-штаму Дельта AY.122, який характеризується важким перебігом хвороби, швидкістю інфікування і високою смертністю.

Варіант AY.122, який наразі швидко розповсюджується в Росії, зафіксували в зразках із 7 регіонів України: Дніпра, Сум, Полтави, Миколаєва, Житомира та Одеси, повідомляють в інституті молекулярної біології і генетики НАНУ.

Загалом науковці виявили в Україні 12 різних варіантів штаму Дельта, однак їхній спектр відрізняється від тих, які були поширені в листопаді.

Найбільше занепокоєння викликає саме варіант AY.122. Вчені припускають, що високий рівень смертності пацієнтів з COVID-19 в Україні, Росії та Казахстані, у порівнянні з країнами Західної Європи та США, може бути пов'язаний з особливостями штамів Дельти на цих територіях, зокрема з AY.122.

Фото: carl_lokko/Depositphotos

Центр громадського здоров’я України надав вченим для дослідження 74 зразки, які були взяті у хворих з 9 регіонів України з 18 листопада по 1 грудня 2021 р.

Найбільше зразків для дослідження було надано з Одеси. У них дослідники знайшли цілий "букет" варіантів штаму Дельта – 10 різних типів, які походять з різних країн світу: США, держав ЄС, Ізраїлю, Росії тощо.

У зразках цього періоду штам Омікрон вчені не знайшли.

В Україні 18 грудня 2021 року вже виявили пацієнта з COVID-штамом Омікрон. Наразі людина одужала, у неї виявили негативний ПЛР-тест.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року в інституті молекулярної біології та генетики виявили в Україні 10 варіантів штаму Дельта, які походять з країн Європи, Америки та Африки.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.