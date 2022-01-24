В Ізраїлі заявили, що 4 доза COVID-вакцини краще захищає літніх людей від важкого перебігу хвороби, ніж третя

Четверта доза вакцини проти COVID-19 забезпечує втричі кращий захист від важкого перебігу хвороби для людей віком 60+, порівняно з третьою дозою.
Про це заявили у Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю, повідомляє Reuters.
Також 4 щеплення робить літніх людей у 2 рази стійкішими до вірусу, ніж третє, додали у відомстві.
Таких висновків ізраїльські вчені дійшли під час дослідження наслідків повторної ревакцинації.
У ньому взяли участь 400 тисяч людей, старших 60 років, які отримали 4 щеплення, і 600 тисяч людей з тієї ж вікової групи, які щепилися тричі.
|galinasharapova
Раніше в ізраїльському медичному центрі Шеба опублікували дослідження, яке показало, що четверте щеплення підвищує рівень антитіл значно сильніше, ніж третє.
Однак, імовірно, не настільки, щоб повністю захистити людину від нового COVID-штаму Омікрон.
Ізраїль почав вводити четверту дозу вакцини Pfizer/BioNtech людям на початку цього місяця, коли варіант COVID-19 Омікрон охопив країну.
Водночас учені запевняють, що дуже часта ревакцинація може бути неефективною.
Нагадаємо, новий штам поширений у 149 країнах світу, зокрема і в 10 областях України.
За прогнозами МОЗ, до лютого 2022 року Омікроном можуть заразитися близько 1 мільйона українців.
Вас також може зацікавити:
Знову укол?! Навіщо нам потрібна бустерна доза вакцини проти COVID-19 та яку обрати
Бустерна доза COVID-вакцини: як отримати третє щеплення та як працюватиме новий сертифікат про вакцинацію
У ЄС заявили, що часті бустерні щеплення проти COVID-19 можуть бути неефективними
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.