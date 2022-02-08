"Брат" Омікрону ВА.2 гуляє по світу. У ЦГЗ розповіли, чи є він в Україні

Станом на 8 лютого в Україні підтвердили 830 випадків COVID-штаму Омікрон.

Йдеться про його "оригінальний підвид" ВА.1.1.529-like, повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ у відповідь на запит "УП. Життя".

Водночас, за результатами геномного секвенування, в Україні не виявили випадків захворювання підвидом Омікрону ВА.2, який потенційно може бути заразнішим.

"Протягом 2020 та 2021 років на території України циркулювали штами вірусів, які віднесено до глобальной генетичної лінії В, що походить з Китаю.

Як i кожна інша лінія, генетична лінія В має різновиди", – кажуть у ЦГЗ.

Фото: Hypnosis/Depositphotos

Так, в Україні фіксували 8 генетичних варіантів, серед яких відомі нам B.1.1.7 Альфа, B.1.617.2 Дельта та B.1.1.529-like Омікрон.

За даними ЦГЗ, субваріанту Омікрону ВА.2 наразі в Україні не виявили. Це також підтверджують дані світового трекеру мутацій COVID-19 Outbreak.info.

Загалом ВА.2 уже зафіксували у 67 країнах і 42 штатах США.

Детальніше про "молодшого брата" Омікрону можна дізнатися з матеріалу "В Омікрону з’явився "брат": що відомо про новий субваріант BA.2 та чи варто непокоїтися?".

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