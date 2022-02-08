"Брат" Омікрону ВА.2 гуляє по світу. У ЦГЗ розповіли, чи є він в Україні

Станом на 8 лютого в Україні підтвердили 830 випадків COVID-штаму Омікрон.

Йдеться про його "оригінальний підвид" ВА.1.1.529-like, повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ у відповідь на запит "УП. Життя".

Водночас, за результатами геномного секвенування, в Україні не виявили випадків захворювання підвидом Омікрону ВА.2, який потенційно може бути заразнішим.

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"Протягом 2020 та 2021 років на території України циркулювали штами вірусів, які віднесено до глобальной генетичної лінії В, що походить з Китаю.

Як i кожна інша лінія, генетична лінія В має різновиди", – кажуть у ЦГЗ.

Фото: Hypnosis/Depositphotos

Так, в Україні фіксували 8 генетичних варіантів, серед яких відомі нам B.1.1.7 Альфа, B.1.617.2 Дельта та B.1.1.529-like Омікрон.

За даними ЦГЗ, субваріанту Омікрону ВА.2 наразі в Україні не виявили. Це також підтверджують дані світового трекеру мутацій COVID-19 Outbreak.info.

Загалом ВА.2 уже зафіксували у 67 країнах і 42 штатах США.

Детальніше про "молодшого брата" Омікрону можна дізнатися з матеріалу "В Омікрону з’явився "брат": що відомо про новий субваріант BA.2 та чи варто непокоїтися?".

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