Учені не впевнені, що наступні COVID-штами будуть легшими за Омікрон

Науковці не мають впевненості в тому, що наступні варіанти вірусу, який спричиняє COVID-19, будуть легшими за попередні.
Потенційно майбутній штам COVID-19 може бути не слабшим за Омікрон, а небезпечнішим і викликати більшу кількість смертей та складних форм захворювань, повідомляє The Guardian з посиланням на британських вчених.
Вони наголошують: сподіватися на те, що наступні штами будуть легшими – небезпечно.
"Варіант Омікрон походить не від варіанту Дельта. Він походить із зовсім іншої частини генеалогічного дерева вірусу.
І оскільки ми не знаємо, звідки з’явиться новий варіант, ми не можемо знати, наскільки він може бути патогенним", – каже Марк Вулхаус, епідеміолог з Единбурзького університету.
|Фото: vitaliy_sokol/Depositphotos
Цю тезу підтримав і вірусолог, професор Лоуренс Янг з Ворицького університету.
"Люди, здається, думають, що відбулася лінійна еволюція вірусу від Альфа-Бета до Дельта-Омікрону.
Але це не так. Думка про те, що варіанти вірусу будуть продовжувати ставати м’якішими, помилкова. Наприклад, новий штам може виявитися ще більш патогенним, ніж варіант Дельта", – говорить він.
Девід Набарро, спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань COVID-19, також наголосив на невизначеності того, як можуть поводитися майбутні варіанти віурсу.
"Після Омікрону буде більше варіантів, і якщо вони заразніші, то будуть домінувати. Крім того, вони можуть викликати різні моделі захворювань, іншими словами, можуть виявитися більш смертельними або мати більш довгострокові наслідки", – заявив представник ВООЗ.
Вчені почали бити на сполох після того, як в парламенті Англії запропонували скасувати карантинні обмеження. Зокрема, самоізоляцію після позитивного тесту.
Нагадаємо, у COVID-штаму Омікрон з’явився "брат" – його підвид BA.2, який потенційно може бути заразнішим.
Вас також може зацікавити:
Імунітет після COVID-19 захищає від зараження Омікроном тільки у половині випадків. Дослідження
В Україні порівняли летальність від COVID-19 під час хвиль Омікрону та Дельти
"Брат" Омікрону ВА.2 гуляє по світу. У ЦГЗ розповіли, чи є він в Україні
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.