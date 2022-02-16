Учені не впевнені, що наступні COVID-штами будуть легшими за Омікрон

Науковці не мають впевненості в тому, що наступні варіанти вірусу, який спричиняє COVID-19, будуть легшими за попередні.

Потенційно майбутній штам COVID-19 може бути не слабшим за Омікрон, а небезпечнішим і викликати більшу кількість смертей та складних форм захворювань, повідомляє The Guardian з посиланням на британських вчених.

Вони наголошують: сподіватися на те, що наступні штами будуть легшими – небезпечно.

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"Варіант Омікрон походить не від варіанту Дельта. Він походить із зовсім іншої частини генеалогічного дерева вірусу.

І оскільки ми не знаємо, звідки з’явиться новий варіант, ми не можемо знати, наскільки він може бути патогенним", – каже Марк Вулхаус, епідеміолог з Единбурзького університету.

Фото: vitaliy_sokol/Depositphotos

Цю тезу підтримав і вірусолог, професор Лоуренс Янг з Ворицького університету.

"Люди, здається, думають, що відбулася лінійна еволюція вірусу від Альфа-Бета до Дельта-Омікрону.

Але це не так. Думка про те, що варіанти вірусу будуть продовжувати ставати м’якішими, помилкова. Наприклад, новий штам може виявитися ще більш патогенним, ніж варіант Дельта", – говорить він.

Девід Набарро, спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань COVID-19, також наголосив на невизначеності того, як можуть поводитися майбутні варіанти віурсу.

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"Після Омікрону буде більше варіантів, і якщо вони заразніші, то будуть домінувати. Крім того, вони можуть викликати різні моделі захворювань, іншими словами, можуть виявитися більш смертельними або мати більш довгострокові наслідки", – заявив представник ВООЗ.

Вчені почали бити на сполох після того, як в парламенті Англії запропонували скасувати карантинні обмеження. Зокрема, самоізоляцію після позитивного тесту.

Нагадаємо, у COVID-штаму Омікрон з’явився "брат" – його підвид BA.2, який потенційно може бути заразнішим.

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