В Омікрону з’явився "брат": що відомо про новий субваріант BA.2 та чи варто непокоїтися?

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 лютого 2022

ОНОВЛЕНО 18.02.2022

У COVID-штаму Омікрон з’явився "брат" – його новий підвид BA.2, який потенційно може бути заразнішим.

BA.2 має багато спільного з "оригінальним" Омікроном, але вчені побоюються, що через додаткові мутації він може бути стійкішим до вакцин.

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Новий субваріант Омікрону вже поширився у пів сотні країнах світу і почав домінувати у Данії.

"Українська правда. Життя" вирішила дізнатися: що відомо про "молодшого брата" Омікрону, наскільки він заразний та чи варто його боятися.

Що таке BA.2 і звідки він узявся?

Фото ілюстративне. Автор: lightsource/Depositphotos

Близькоспоріднені варіанти вірусу, які мають спільного предка, можуть розгалужуватися на субваріанти, пояснюють у Глобальному альянсі з вакцин та імунізації (GAVI).

Наприклад, варіанти Дельта й Омікрон мають спільного предка – материнський штам SARS-CoV-2.

До появи Омікрону штам Дельта домінував у світі та мав понад 200 субваріантів.

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Наразі Омікрон розділився на три субваріанти – BA.1, BA.2 та BA.3, але, ймовірно, їх буде ще більше.

Отже, субваріант BA.2 – це підвид варіанту COVID-19 Омікрон, який вперше ідентифікували у грудні.

Тоді BA.2 виявили в Індії та Південній Африці, а згодом він поширився у США та Європі. 

Цікаво, що оригінальний BA.1 та новий BA.2 є "братами", які мають близько 30 схожих мутацій, у порівнянні з родовим штамом SARS-CoV-2.

Водночас новий субваріант також має ще понад 20 нових мутацій, але тільки деякі з них належать до ділянок геному, важливих для імунного розпізнавання антитіл.

Це означає, що зараження будь-яким субваріантом Омікрону може частково забезпечити імунітет і до інших підвидів.

Тобто, якщо ви перехворіли "оригінальним" Омікроном (BA.1), ризик заразитися BA.2 буде невеликим.

Також через мутації спайкового білка новий субваріант може бути більш стійким до COVID-вакцин, але доказів цього поки немає.

У яких країнах є ВА.2?

Фото: snegok1967/Depositphotos

У світі зафіксували понад 27 тисяч випадків зараження "родичем" Омікрону BA.2.

Станом на 31 січня, новий субваріант зафіксували у 57 країнах і 29 штатах США.

90% із цих випадків виявили у Данії, Індії та Великій Британії.

Загалом "оригінальний" Омікрон BA.1 досі складає 98% випадків у всьому світі, але у Данії його вже майже повністю витіснив BA.2.

Новий субваріант становить понад 80% випадків у Данії, 9% у Великобританії та 8% у США, пише вірусолог Тревор Бедфорд.

Він також активно поширюється у Швеції, Норвегії та Сінгапурі.

За даними Outbreak.info, в Україні поки що немає жодного випадку ВА.2. 

Оновлення: станом на 18 лютого, в Україні виявили кілька випадків BA.2.

З 93 зразків, які пройшли секвенування в Інституті молекулярної біології і генетики НАН, цей підвид становить 30,1%.

Заразність субваріанту BA.2

Фото: 2s/Depositphotos

За попередніми даними, BA.2 може бути у 1.5 рази заразнішим, ніж його "родич" BA.1, повідомляє данський дослідницький інституту Statens Serum Institut.

Це підтвердив міністр охорони здоров’я Данії Магнус Хайніке.

Новий субваріант також легше передається у домашніх умовах серед інфікованих людей.

BA.2 виявився на 3% заразнішим, порівняно з першим субваріантом Омікрону, заявили в Агентстві охорони здоров’я Великої Британії.

Водночас у вчених немає доказів, що новий субваріант викликає серйозніші форми захворювання чи протікає важче, ніж уже відомий варіант Омікрону.

Науковці також не виявили збільшення кількості госпіталізацій серед пацієнтів з новим субваріантом, порівняно з BA.1.

Чи справді варіант ВА.2 важко виявити?

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

ВА.2 ще називають "прихованим" субваріантом (stealth subvariant), який нібито не піддається тестам.

Першу версію Омікрону справді було дещо легше відстежувати, ніж всі інші штами, оскільки у BA.1 не було одного з 3 цільових генів, які виявляє ПЛР-тест. 

BA.2 прозвали "невидимим" субваріантом, адже він не має цієї закономірності.

Утім, "родича" Омікрону все одно можна виявити за допомогою ПЛР чи експрес-тестів, як і всі інші варіанти COVID-19.

Водночас показати, яким саме субваріантом заразилася людина, може тільки мультигеномне секвенування (аналізу геному вірусу).

Чи діють вакцини проти BA.2?

За попередньою інформацією, повна вакцинація і додаткове щеплення зберігають свою ефективність проти Омікрону та його підвидів.

Зокрема, вакцинація захищає від симптоматичного перебігу обох підвидів Омікрону приблизно на 60-70%.

Фото: HectorPertuz/Depositphotos

Також є дані, що вакцини проти COVID-19 захищають від BA.2 навіть краще, ніж від "оригінального" Омікрону, пише New Scientist.

Повна вакцинація та бустерне щеплення захищають людину від симптоматичного перебігу Омікрону (BA.1) на 63%.

Така ж комбінація щеплень проти субваріанту BA.2 показала 70% ефективності.

Водночас дві дози COVID-вакцини виявилися на 13% ефективні проти BA.2 і на 9% – проти BA.1. 

Це сукупні показники для всіх вакцин, які використовують у Великій Британії, зокрема для Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna і Janssen.

Зрештою, всі науковці погоджуються, що вакцинація залишається найефективнішим захистом від госпіталізації та смерті.

"Важливо зберігати спокій і продовжувати ефективні заходи: вакцинацію, зокрема повторні дози, соціальне дистанціювання, носіння масок та дотримання місцевих рекомендацій", – сказав австралійський дослідник вакцин Сешадрі Васан у коментарі The Guardian.

Чи варто перейматися щодо нового субваріанту?

Всесвітня організація охорони здоров’я назвала BA.2 варіантом "що викликає занепокоєння", однак точних прогнозів наразі немає.

"Очікується, що BA.2, як і Омікрон, буде дуже заразним, але призведе до менш важких захворювань, ніж штами Дельта чи Бета, особливо якщо людина повністю вакцинувалась або ще краще – отримала бустерну дозу

Однак, зрештою, це мають підтвердити поточні лабораторні та клінічні дослідження, які, ймовірно, дадуть результати протягом наступних кількох тижнів", – розповів дослідник Річард Райтінгер у коментарі Medical News Today.

Фото: Sementsova321/Depositphotos

Невідомо, чи може ВА.2 викликати нову хвилю захворюваності у світі, і чи буде він більш летальним, ніж перший субваріант Омікрону.

Вірусолог Джессі Блум вважає, що ВА.2 може зробити хвилю Омікрону більш тривалою, але не в усіх країнах.

"Я був би здивований, якби BA.2 викликав великі хвилі у місцях, де щойно був BA.1. 

Проте країнам, яким до цього часу вдалося запобігти поширенню коронавірусу, наприклад Японії, може бути складніше придушити BA.2, ніж BA.1. Іншими словами, у кількох країнах можуть бути хвилі BA.2" – сказав Блум.

Він також додав, що люди, які отримали три щеплення, і можливо навіть перехворіли Омікроном, з меншою імовірністю заразяться BA.2.

Олена Барсукова, УП. Життя

Фото обкладинки: issaro.now2/Depositphotos

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