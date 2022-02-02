В Україні значно зросла кількість викликів "швидкої" – МОЗ

Українці 45 тисяч разів викликали "швидку допомогу" протягом доби 1 лютого.
Кількість бригад, які виїжджали на виклики, зросла до 20 тисяч, а до лікарень госпіталізували 5,3 тис. пацієнтів, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Зростання кількості звернень в відомстві пов’язують із початком нової хвилі COVID-19.
До пандемії у середньому "швидку" викликали 24-25 тисяч разів на добу.
"І хоча це ще не історичний максимум, зафіксований у жовтні, коли на "103" за добу телефонували 55 тисяч разів, проте це значне навантаження як на медиків бригад екстреної медичної допомоги, так і на диспетчерів", – повідомили в МОЗ.
У відомстві нагадали, в яких випадках пацієнтам з COVID-19 варто викликати "швидку".
|В яких випадках треба викликати "швидку". Зображення МОЗ
А також порекомендували насамперед зв’язатись із своїм сімейним лікарем.
"Лікар, з яким підписана декларація, має надати консультацію та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування", – зазначили в МОЗ.
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