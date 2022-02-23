У МОЗ і МОН спростували фейки про евакуацію українських лікарень та закладів освіти

В інтернеті поширюють "накази" Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки про евакуацію лікарень і закладів освіти.

Однак в обох відомствах запевняють, що це фейки.

"Наразі розповсюджується фейковий наказ Міністерства охорони здоров’я України за начебто підписом міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка щодо затверджених заходів з евакуації закладів охорони здоров’я міста Києва та інших міст.

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МОЗ наголошує, що весь зміст "наказу" фейковий", – йдеться у повідомленні міністерства.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: МОЗ

Наразі заклади охорони здоров’я працюють у штатному режимі та надають медичну допомогу пацієнтам.

Те ж саме стосується закладів освіти.

"В інтернеті вірусно поширюється неіснуючий наказ МОН щодо вжиття мобілізаційних заходів і захисту населення України. Зміст "наказу" – фейк! Усі заклади освіти працюють у звичному режимі.

Я вкотре закликаю користуватися лише офіційними джерелами інформації та перевіряти достовірність побаченого й почутого", – наголошує міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

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Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет

Усі чинні накази публікуються лише на офіційних сайтах МОЗ і МОН.

Нагадаємо, раніше Шкарлет розповів, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває освітній процес і учнів не евакуюють.

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