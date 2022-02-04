Підвид Омікрону BA.2 зафіксували щонайменше у 5 країнах Африки – ВООЗ

Субваріант COVID-штаму Омікрон BA.2 зафіксували у 5 африканських країнах, а саме у Ботсвані, Кенії, Малаві, Сенегалі та Південній Африці.

У Всесвітній організації охорони здоров’я також заявили, що BA.2 може бути ще більш поширеним, повідомляє Reuters.

"Ми дуже стурбовані", – сказала представниця ВООЗ Ніксі Гумеде-Моелеці під час брифінгу.

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BA.2 складно розпізнати, оскільки його не видає критерій "випадання s-гену", за яким оригінальний Омікрон відрізняють від інших варіантів, додала вона.

Фото: Tima Miroshnichenko/Pexels

Однак у ВООЗ запевняють, що співпрацюють з лабораторіями і просять їх передати зразки, які не ідентифікували як Омікрон BA.1, на додатковий аналіз.

Так учені зможуть отримати більш точну картину поширення BA.2.

Станом на 4 лютого, "молодшого брата" Омікрону вже виявили у 58 країнах і 35 штатах США.

Нагадаємо, оригінальний Омікрон BA.1 було легше відстежувати, ніж попередні варіанти, адже у нього відсутній один із трьох цільових генів, які виявляє ПЛР.

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А BA.2, який називають "невидимим" субваріантом, не має такої ознаки, тому його важче ідентифікувати як Омікрон.

Він також на 33% заразніший, ніж "оригінальний" BA.1, але суттєвих відмінностей у перебігу хвороби чи ризиках госпіталізації між цими варіантами вчені не виявили.

Детальніше про заразність, поширення і способи виявлення BA.2 можна дізнатися з матеріалу "В Омікрону з’явився "брат": що відомо про новий субваріант BA.2 та чи варто непокоїтися?".

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