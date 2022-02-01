Підвид Омікрону BA.2 виявився більш заразним, ніж його "старший брат". Дослідження

Похідний від COVID-штаму Омікрон субваріант BA.2 виявився на 33% заразнішим, ніж перший варіант Омікрону BA.1.

Про це заявили данські науковці, але дослідження ще не отримало експертної оцінки, повідомляє Reuters.

"Ми дійшли висновку, що Omicron BA.2 значно краще передається, ніж BA.1, і він також має властивості, які знижують захисний ефект вакцинації", – сказали дослідники.

BA.2 досліджували науковці з Копенгагенського університету, Статистичного управління Данії, Технічного університету Данії та Statens Serum Institut.

Вони спостерігали за поширенням Омікрону у 8500 данських домогосподарствах протягом грудня та січня.

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

Виявилося, що новий субваріант краще поширюється у домашніх умовах, порівняно з "оригінальним" Омікроном.

"Якщо хтось із вашого дому підхопив Омікрон BA.2, ви маєте 39% імовірності зараження протягом 7 днів.

Якщо ж ви інфікувалися BA.1, ця ймовірність становить 29%", – сказав провідний автор дослідження Фредерік Плеснер у коментарі Reuters.

Це означає, що люди, інфіковані BA.2, приблизно на 33% частіше заражають інших, порівняно з тими, хто заразився "класичним" Омікроном.

Дослідження також показало, що BA.2 частіше заражає щеплених та ревакцинованих людей.

Утім, вакцинація залишається ефективною, адже повністю щеплені люди значно рідше заражаються і передають будь-які субваріанти іншим, порівняно з невакцинованими людьми.

Нагадаємо, субваріант BA.2 – це підвид COVID-штаму Омікрон, який зафіксували наприкінці 2021 року і назвали "молодшим братом" Омікрону.

З початку 2022 року цей штам витіснив перший варіант Омікрону і почав домінувати в Данії. Станом на 1 лютого, він поширився у 57 країнах і 30 штатах США.

Детальніше про особливості, небезпеку і поширення BA.2 можна дізнатися з матеріалу "В Омікрону з’явився "брат": що відомо про новий субваріант BA.2 та чи варто непокоїтися?".

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