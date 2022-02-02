Кузін розповів, за який час COVID-штам Омікрон витіснить Дельту в Україні

Яна Осадча журналіст
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2 лютого 2022

Незабаром на території України COVID-штам Омікрон витіснить варіант Дельта. Це може статися вже за 2 місяця.

Піка захворюваності очікують у середині лютого 2022 року, повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифінгу 2 лютого.

"Світові тенденції підтверджують, що для витіснення одного штаму іншим потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту", – каже Кузін.

За словами санлікаря, наразі кількість випадків захворюваності на COVID-19 зросла до понад 35 тисяч на добу.

 Ігор Кузін. Брифінг 2 лютого

Утім, наразі у лікарні потрапляють менше пацієнтів з коронавірусною хворобою, ніж під час минулої хвилі пандемії.

"Розслаблятися не варто, тому що, за нашими прогнозами, пікові показники захворюваності припадуть на середину лютого", – зазначив Кузін.

Нагадаємо, COVID-штам Омікрон є більш заразним, ніж Дельта, однак характеризується меншим рівнем госпіталізацій та смертності.

Ми також писали про те, що у Омікрона  з’явився "брат", який поширюється ще більш стрімко.

За даними МОЗ, Омікрон знайшли в 20 регіонах України.

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