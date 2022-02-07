Омікрон VS Дельта: який COVID-штам спричиняє більше смертей?

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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7 лютого 2022

Хвиля COVID-штаму Омікрон у середньому спричиняє 9 смертей на 1000 випадків захворювань.

Водночас під час Дельта-хвилі помирало в середньому 13 людей з 1000 інфікованих.

Відповідні дані опублікували в Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC), повідомляє міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Крім цього Омікрон спричиняє менше госпіталізацій, порівняно з хвилею Дельти.

За даними CDC, штам Дельта в середньому спричиняв 78 госпіталізацій на 1000 випадків, а Омікрон – 27 на 1000 випадків.

Показник госпіталізацій у світі під час хвилі Омікрону був на 25.9% нижчий, ніж під час домінування Дельти.

 Фото: ParStud/Depositphotos

В Україні кількість госпіталізацій під час Омікрону зменшилась також завдяки вакцинації.

"Зазначу, що завдяки вакцинації, при 40 тисяч випадків на добу ми маємо не більше 4 тисяч госпіталізованих. 

Тобто лише кожен десятий виявлений випадок госпіталізується. Під час осінньої хвилі ми госпіталізували кожного четвертого", – сказав Ляшко.

Завантаженість ліжок з киснем наразі становить 40,9%.

Пацієнти, які потребують кисневої терапії, займають лише третину всіх ліжок з киснем в Україні.

Водночас два з трьох реанімаційних ліжок залишаються вільними, додав міністр.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли COVID-штам Омікрон повністю витіснить Дельту.

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