Омікрон VS Дельта: який COVID-штам спричиняє більше смертей?

Хвиля COVID-штаму Омікрон у середньому спричиняє 9 смертей на 1000 випадків захворювань.
Водночас під час Дельта-хвилі помирало в середньому 13 людей з 1000 інфікованих.
Відповідні дані опублікували в Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC), повідомляє міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Крім цього Омікрон спричиняє менше госпіталізацій, порівняно з хвилею Дельти.
За даними CDC, штам Дельта в середньому спричиняв 78 госпіталізацій на 1000 випадків, а Омікрон – 27 на 1000 випадків.
Показник госпіталізацій у світі під час хвилі Омікрону був на 25.9% нижчий, ніж під час домінування Дельти.
|Фото: ParStud/Depositphotos
В Україні кількість госпіталізацій під час Омікрону зменшилась також завдяки вакцинації.
"Зазначу, що завдяки вакцинації, при 40 тисяч випадків на добу ми маємо не більше 4 тисяч госпіталізованих.
Тобто лише кожен десятий виявлений випадок госпіталізується. Під час осінньої хвилі ми госпіталізували кожного четвертого", – сказав Ляшко.
Завантаженість ліжок з киснем наразі становить 40,9%.
Пацієнти, які потребують кисневої терапії, займають лише третину всіх ліжок з киснем в Україні.
Водночас два з трьох реанімаційних ліжок залишаються вільними, додав міністр.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли COVID-штам Омікрон повністю витіснить Дельту.
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