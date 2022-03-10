У КМДА розповіли, де у Києві можна невідкладно полікувати зуби

У Києві в умовах війни продовжують працювати деякі стоматологічні клініки, де люди можуть безкоштовно полікувати зуби.

Через велику кількість звернень у столиці запрацювали підрозділи невідкладної стоматологічної допомоги, повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

У підрозділах КНП "Київська стоматологія" можна безкоштовно і невідкладно полікувати зуби з 10:00 до 16:00.

Однак варто пам'ятати, що місто й країна живуть в умовах воєнного стану, тож графік роботи може змінюватися. Слід уточнювати цю інформацію перед візитом.

Bezikus/Depositphotos

Де можна безкоштовно і швидко вилікувати зуби?

Лівий берег

✅Філія № 4 – вул. А. Навої, 1 (хірург, терапевт, дитячий), (044) 512-16-47

✅Філія № 3 – вул. А. Вербицького, 3-Б (хірург, терапевт), (044) 564-61-84

✅Щелепно-лицеве відділення КМКЛ № 1 (хірургічна стоматологія) – вул. Харківське шосе, 121, (044) 561-17-30

✅Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги – вул. Братиславська, 3, (097) 366-81-85

Правий берег

✅Філія № 2 – вул. Малиновського, 9 (лікар-стоматолог-хірург, лікар-стоматолог-терапевт, лікар-стоматолог), (044) 419-20-70, (050) 443-67-63

✅Лікувальний підрозділ № 3 – вул. Іллєнка, 69-А (хірург, терапевт, дитячий), (067) 449-31-10

✅Філія № 5 – вул. Кирилівська, 119/1 (лікар стоматолог-хірург), із 11:00 до 16:00, (093) 579-11-93, (098) 897-77-72

✅Філія № 7 – вул. Львівська, 1/9 (лікар-стоматолог-хірург, лікар-стоматолог-терапевт), (044) 452-34-23, (067) 766-98-53.

Нагадаємо, деякі стоматологічні клініки під час війни надають безкоштовні послуги. Додаткові адреси і контакти можна знайти за посиланням.

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