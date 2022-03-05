Які пологові будинки працюють в Києві – список адрес

Яна Осадча журналіст
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5 березня 2022

В Києві оприлюднили список пологових будинків, які приймають вагітних жінок в умовах військового стану.

Наразі в столиці працюють 10 державних пологових та два приватних, повідомляють у Helsi.

Всі пологові приймають незалежно від того, де саме була підписана обмінна карта.

Якщо жінка переїхала в інше місто, то треба мати на увазі, що у кожному обласному центрі є медзаклади, які надають допомогу при пологах. Це обласні та міські перинатальні центри, а також пологові в районних центрах.

 Фото: phakimata/Depositphotos

Які пологові будинки працюють в Києві:


📍Печерський район


🚑 Перинатальний центр м. Києва
Вул. Предславинська, 9,

044 522 8745;

🚑 Київський міський пологовий будинок №1
Вул. Арсенальна, 5,

044 285 057


📍Соломянський район


🚑 Київський міський пологовий будинок №5
Пр. Лобановського, 2
067 547 5774;

🚑Пологовий будинок при дорожній клінічній лікарні №2
Повітрофлотський пр., 9
044 244 0266;

📍Святошинський район


🚑 Київський міський пологовий будинок №3
Вул. Василя Кучера, 7
044 405 3486

📍Шевченківський район

🚑 Київський обл перинатальний центр
Вул. Багговутівська, 1, корпус 15
044 483 0057

📍Подільський район


🚑 Київський міський пологовий будинок №2
Вул. Мостицька, 11
044 432 8571


📍Оболонський район


🚑 Київський міський центр репродуктивної та перинатальної хірургії
Пр. Героїв Сталінграда, 16
044 411 9754

📍Дарницький район


🚑 Київський міський медичний центр "Академія здоровʼя людини"
Харківське шосе, 121
044 564 6551

📍Дніпровськиий район


🚑 Київський міський пологовий будинок №6
Вул. Петра Запорожця, 26А

🚑Приватний пологовий "Ісіда" наразі приймає пологи 👉 безкоштовно
Б-р. Вацлава Гавела, 65
0 800 60 80 80;

🚑Приватний пологовий "Adonis" на Лівому березі
вул. Центральна, 6
800 707 707
067 419 73 24
8822.

Нагадаємо, в Україні за 9 днів війни з Росією у столиці з'явилися на світ 390 немовлят. 

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