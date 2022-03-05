Які пологові будинки працюють в Києві – список адрес

В Києві оприлюднили список пологових будинків, які приймають вагітних жінок в умовах військового стану.

Наразі в столиці працюють 10 державних пологових та два приватних, повідомляють у Helsi.

Всі пологові приймають незалежно від того, де саме була підписана обмінна карта.

Якщо жінка переїхала в інше місто, то треба мати на увазі, що у кожному обласному центрі є медзаклади, які надають допомогу при пологах. Це обласні та міські перинатальні центри, а також пологові в районних центрах.

Фото: phakimata/Depositphotos

Які пологові будинки працюють в Києві:



📍Печерський район



🚑 Перинатальний центр м. Києва

Вул. Предславинська, 9,

044 522 8745;



🚑 Київський міський пологовий будинок №1

Вул. Арсенальна, 5,

044 285 057



📍Соломянський район



🚑 Київський міський пологовий будинок №5

Пр. Лобановського, 2

067 547 5774;



🚑Пологовий будинок при дорожній клінічній лікарні №2

Повітрофлотський пр., 9

044 244 0266;

📍Святошинський район



🚑 Київський міський пологовий будинок №3

Вул. Василя Кучера, 7

044 405 3486



📍Шевченківський район

🚑 Київський обл перинатальний центр

Вул. Багговутівська, 1, корпус 15

044 483 0057

📍Подільський район



🚑 Київський міський пологовий будинок №2

Вул. Мостицька, 11

044 432 8571



📍Оболонський район



🚑 Київський міський центр репродуктивної та перинатальної хірургії

Пр. Героїв Сталінграда, 16

044 411 9754

📍Дарницький район



🚑 Київський міський медичний центр "Академія здоровʼя людини"

Харківське шосе, 121

044 564 6551

📍Дніпровськиий район



🚑 Київський міський пологовий будинок №6

Вул. Петра Запорожця, 26А



🚑Приватний пологовий "Ісіда" наразі приймає пологи 👉 безкоштовно

Б-р. Вацлава Гавела, 65

0 800 60 80 80;



🚑Приватний пологовий "Adonis" на Лівому березі

вул. Центральна, 6

800 707 707

067 419 73 24

8822.

Нагадаємо, в Україні за 9 днів війни з Росією у столиці з'явилися на світ 390 немовлят.

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