Які пологові будинки працюють в Києві – список адрес

В Києві оприлюднили список пологових будинків, які приймають вагітних жінок в умовах військового стану.
Наразі в столиці працюють 10 державних пологових та два приватних, повідомляють у Helsi.
Всі пологові приймають незалежно від того, де саме була підписана обмінна карта.
Якщо жінка переїхала в інше місто, то треба мати на увазі, що у кожному обласному центрі є медзаклади, які надають допомогу при пологах. Це обласні та міські перинатальні центри, а також пологові в районних центрах.
|Фото: phakimata/Depositphotos
Які пологові будинки працюють в Києві:
📍Печерський район
🚑 Перинатальний центр м. Києва
Вул. Предславинська, 9,
044 522 8745;
🚑 Київський міський пологовий будинок №1
Вул. Арсенальна, 5,
044 285 057
📍Соломянський район
🚑 Київський міський пологовий будинок №5
Пр. Лобановського, 2
067 547 5774;
🚑Пологовий будинок при дорожній клінічній лікарні №2
Повітрофлотський пр., 9
044 244 0266;
📍Святошинський район
🚑 Київський міський пологовий будинок №3
Вул. Василя Кучера, 7
044 405 3486
📍Шевченківський район
🚑 Київський обл перинатальний центр
Вул. Багговутівська, 1, корпус 15
044 483 0057
📍Подільський район
🚑 Київський міський пологовий будинок №2
Вул. Мостицька, 11
044 432 8571
📍Оболонський район
🚑 Київський міський центр репродуктивної та перинатальної хірургії
Пр. Героїв Сталінграда, 16
044 411 9754
📍Дарницький район
🚑 Київський міський медичний центр "Академія здоровʼя людини"
Харківське шосе, 121
044 564 6551
📍Дніпровськиий район
🚑 Київський міський пологовий будинок №6
Вул. Петра Запорожця, 26А
🚑Приватний пологовий "Ісіда" наразі приймає пологи 👉 безкоштовно
Б-р. Вацлава Гавела, 65
0 800 60 80 80;
🚑Приватний пологовий "Adonis" на Лівому березі
вул. Центральна, 6
800 707 707
067 419 73 24
8822.
Нагадаємо, в Україні за 9 днів війни з Росією у столиці з'явилися на світ 390 немовлят.
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