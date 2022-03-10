Продуктовий набір для киян: у КМДА розповіли, хто і як його може отримати

Кияни, які не змогли виїхати з міста після початку війни, можуть отримати продуктові набори. Однак, ця послуга поширюється лише на соціально незахищених людей.
У Київській міській держадміністрації розповіли, куди саме необхідно звертатися мешканцям столиці.
Для кого призначені продуктові набори?
Важливо! Отримати продуктові набори можуть лише соціально незахищені особи й ті, хто опинився у складних життєвих ситуаціях.
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Зокрема, йдеться про:
- осіб з інвалідністю;
- родини, в яких виховуються діти з інвалідністю;
- одиноких людей літнього віку;
- паліативних хворих;
- осіб, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів тощо.
Якщо ви належите до однієї з наведених у списку категорій, зверніться до територіального центру соцобслуговування за місцем вашого проживання і попросіть про допомогу.
Куди звертатися?
✅Київський міський територіальний центр соціального обслуговування
вул. Котельникова, 32/11
044-450-91-66
✅Голосіївський район
вул. Л. Толстого, 25/2
044-235-00-40
✅Дарницький район
вул. Вербицького, 9-І
044-562-47030
✅Деснянський район
вул. Будищанська, 4
044-533-72-51
✅Дніпровський район
вул. Курнатовського, 7-А
044-512-00-35
✅Оболонський район
вул. Озерна, 18-А
044-414-09-41
✅Печерський район
вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А
066-733-07-30
✅Подільський район
вул. Братська, 15/9
044-425-05-12
✅Святошинський район
вул. Жмеринська, 22-А
044-405-92-75
✅Солом’янський район
б-р В. Гавела, 83-А
044-497-73-27
✅Шевченківський район
вул. Сальського, 11-А
044-467-00-14
Важливо!
Замовити продуктовий набір через контактний центр 15-51 НЕМОЖЛИВО, наголосили в КМДА.
"Через велику кількість дзвінків робота контактного центру фактично заблокована і установа не може виконувати свої прямі функції. Якщо вам не вдалося додзвонитися до територіального центру, то повідомити про це можна у 15-51.
Окрім того, в умовах воєнного стану міська влада закликає киян гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч!" – підкреслили у мерії Києва.
Нагадаємо, українці можуть отримати консультацію лікаря у контакт-центрі МОЗ. У відомстві повідомляли, куди звертатись.
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