Продуктовий набір для киян: у КМДА розповіли, хто і як його може отримати

Кияни, які не змогли виїхати з міста після початку війни, можуть отримати продуктові набори. Однак, ця послуга поширюється лише на соціально незахищених людей.

У Київській міській держадміністрації розповіли, куди саме необхідно звертатися мешканцям столиці.

Для кого призначені продуктові набори?

Важливо! Отримати продуктові набори можуть лише соціально незахищені особи й ті, хто опинився у складних життєвих ситуаціях.

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Vejaa/Depositphotos

Зокрема, йдеться про:

осіб з інвалідністю;

родини, в яких виховуються діти з інвалідністю;

одиноких людей літнього віку;

паліативних хворих;

осіб, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів тощо.

Якщо ви належите до однієї з наведених у списку категорій, зверніться до територіального центру соцобслуговування за місцем вашого проживання і попросіть про допомогу.

Куди звертатися?

✅Київський міський територіальний центр соціального обслуговування

вул. Котельникова, 32/11

044-450-91-66

✅Голосіївський район

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вул. Л. Толстого, 25/2

044-235-00-40

✅Дарницький район

вул. Вербицького, 9-І

044-562-47030

✅Деснянський район

вул. Будищанська, 4

044-533-72-51

✅Дніпровський район

вул. Курнатовського, 7-А

044-512-00-35

✅Оболонський район

вул. Озерна, 18-А

044-414-09-41

✅Печерський район

вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А

066-733-07-30

✅Подільський район

вул. Братська, 15/9

044-425-05-12

✅Святошинський район

вул. Жмеринська, 22-А

044-405-92-75

✅Солом’янський район

б-р В. Гавела, 83-А

044-497-73-27

✅Шевченківський район

вул. Сальського, 11-А

044-467-00-14

Важливо!

Замовити продуктовий набір через контактний центр 15-51 НЕМОЖЛИВО, наголосили в КМДА.

"Через велику кількість дзвінків робота контактного центру фактично заблокована і установа не може виконувати свої прямі функції. Якщо вам не вдалося додзвонитися до територіального центру, то повідомити про це можна у 15-51.

Окрім того, в умовах воєнного стану міська влада закликає киян гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч!" – підкреслили у мерії Києва.

Нагадаємо, українці можуть отримати консультацію лікаря у контакт-центрі МОЗ. У відомстві повідомляли, куди звертатись.

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