На час війни інсулін безкоштовний. Де його можна отримати: перелік

Вікторія Андрєєва
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14 березня 2022

На період воєнного стану в Україні інсулін для пацієнтів відпускатимуть безкоштовно.

Уряд ухвалив відповідне рішення 12 березня, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Кошти за виробництво інсуліну повністю компенсують з держбюджету, тому пацієнтам не потрібно буде доплачувати за препарат. 

 Unsplash

Для того, щоб отримати інсулін безплатно треба:

  • знайти у таблиці вкладку з адресами аптек свого міста та визначити найближчий заклад;
  • безпосередньо в аптеці треба надати електронний або паперовий рецепт. 

Нагадаємо, що у МОЗ сформували перелік ліків, які відпускатимуть за рецептами навіть в умовах війни.

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