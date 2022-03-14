На час війни інсулін безкоштовний. Де його можна отримати: перелік

На період воєнного стану в Україні інсулін для пацієнтів відпускатимуть безкоштовно.

Уряд ухвалив відповідне рішення 12 березня, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Кошти за виробництво інсуліну повністю компенсують з держбюджету, тому пацієнтам не потрібно буде доплачувати за препарат.

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Для того, щоб отримати інсулін безплатно треба:

знайти у таблиці вкладку з адресами аптек свого міста та визначити найближчий заклад;

безпосередньо в аптеці треба надати електронний або паперовий рецепт.

Нагадаємо, що у МОЗ сформували перелік ліків, які відпускатимуть за рецептами навіть в умовах війни.

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