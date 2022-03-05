Які ліки відпускатимуть по рецепту навіть в умовах війни? Пояснення МОЗ

Навіть в умовах війни РФ проти України Міністерство охорони здоров’я не може повністю скасувати використання рецептів для деяких ліків.
Є категорія медикаментів, неконтрольоване вживання яких може зашкодити здоров'ю.
Про це МОЗ повідомляє у Telegram-каналі.
За рецептом лікаря будуть відпускати:
|Фото: Pixabay/Pexels
- ліки, які містять наркотичні засоби чи психотропні речовини;
- ліки, які виписуються на рецептурних бланках форми № 3;
- комбіновані лікарські засоби, що містять наркотичні і психотропні речовини, а також прекурсори у кількості, що не перевищує їхню гранично допустиму норму;
- отруйні та сильнодіючі лікарські засоби.
"Закликаємо пацієнтів, які потребують рецептів на зазначені препарати для свого лікування, завчасно консультуватися зі своїми лікарями та отримувати такі рецепти", – наголошують у відомстві.
Нагадаємо, раніше Національна служба здоров'я пояснювала, як отримати ліки за е-рецептом, якщо відбудеться збій в електронній системі.
Також в Україні створили онлайн-мапу і перелік аптек, які працюють в умовах війни.
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