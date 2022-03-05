Які ліки відпускатимуть по рецепту навіть в умовах війни? Пояснення МОЗ

Навіть в умовах війни РФ проти України Міністерство охорони здоров’я не може повністю скасувати використання рецептів для деяких ліків.

Є категорія медикаментів, неконтрольоване вживання яких може зашкодити здоров'ю.

Про це МОЗ повідомляє у Telegram-каналі.

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За рецептом лікаря будуть відпускати:

Фото: Pixabay/Pexels

ліки, які містять наркотичні засоби чи психотропні речовини ;

; ліки, які виписуються на рецептурних бланках форми № 3 ;

; комбіновані лікарські засоби, що містять наркотичні і психотропні речовини, а також прекурсори у кількості, що не перевищує їхню гранично допустиму норму;

речовини, а також у кількості, що не перевищує їхню гранично допустиму норму; отруйні та сильнодіючі лікарські засоби.

"Закликаємо пацієнтів, які потребують рецептів на зазначені препарати для свого лікування, завчасно консультуватися зі своїми лікарями та отримувати такі рецепти", – наголошують у відомстві.

Нагадаємо, раніше Національна служба здоров'я пояснювала, як отримати ліки за е-рецептом, якщо відбудеться збій в електронній системі.

Також в Україні створили онлайн-мапу і перелік аптек, які працюють в умовах війни.

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