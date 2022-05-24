Moderna тестує потенційні вакцини проти мавпячої віспи

Американська компанія Moderna, яка раніше розробляла однойменні вакцини проти COVID-19, тестує потенційні вакцини проти мавпячої віспи через активне поширення вірусу у США та Європі.
Наразі тривають доклінічні випробування, повідомляє Reuters.
Компанія ще не відповіла на запит видання щодо більш детальної інформації про вакцини.
Водночас у Центрі з контролю та профілактики захворювань США (СDС) повідомили, що уряд працює над виготовленням доз вакцини Jynneos проти натуральної віспи.
Цю вакцину компанії Bavarian Nordic A/S (BAVA.CO) планують використовувати і проти віспи мавп.
Читайте також: У ВООЗ розповіли, чи потрібна світу масова вакцинація проти мавпячої віспи
|Фото: CDC
Нагадаємо, мавпячу віспу, поширену в Західній та Центральній Африці, почали фіксувати у європейських країнах на початку травня.
Перший випадок підтвердили у Великій Британії – незадовго до цього пацієнт повернувся з Нігерії.
Мавпячу віспу також зафіксували у США, Іспанії, Португалії, Франції, Італії, Швеції, Австралії тощо.
Багато випадків захворювання фіксували у чоловіків, які мали секс з іншими чоловікам і звертались до клінік інтимного здоров’я.
Наразі у світі зареєстровано 258 випадків захворювання на мавпячу віспу, 171 з яких – підтверджені.
В Україні наразі не зафіксували жодного випадку цього захворювання.
Головний санлікар розповідав, яка ймовірність поширення мавпячої віспи в Україні.
Читайте також: Віспа мавп: симптоми, шляхи передачі і профілактика