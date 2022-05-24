Moderna тестує потенційні вакцини проти мавпячої віспи

Американська компанія Moderna, яка раніше розробляла однойменні вакцини проти COVID-19, тестує потенційні вакцини проти мавпячої віспи через активне поширення вірусу у США та Європі.

Наразі тривають доклінічні випробування, повідомляє Reuters.

Компанія ще не відповіла на запит видання щодо більш детальної інформації про вакцини.

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Водночас у Центрі з контролю та профілактики захворювань США (СDС) повідомили, що уряд працює над виготовленням доз вакцини Jynneos проти натуральної віспи.

Цю вакцину компанії Bavarian Nordic A/S (BAVA.CO) планують використовувати і проти віспи мавп.

Фото: CDC

Нагадаємо, мавпячу віспу, поширену в Західній та Центральній Африці, почали фіксувати у європейських країнах на початку травня.

Перший випадок підтвердили у Великій Британії – незадовго до цього пацієнт повернувся з Нігерії.

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Мавпячу віспу також зафіксували у США, Іспанії, Португалії, Франції, Італії, Швеції, Австралії тощо.

Багато випадків захворювання фіксували у чоловіків, які мали секс з іншими чоловікам і звертались до клінік інтимного здоров’я.

Наразі у світі зареєстровано 258 випадків захворювання на мавпячу віспу, 171 з яких – підтверджені.

В Україні наразі не зафіксували жодного випадку цього захворювання.

Головний санлікар розповідав, яка ймовірність поширення мавпячої віспи в Україні.