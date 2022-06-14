Холери у столичній воді немає: у "Київводоканалі" спростували фейк

У "Київводоканалі" спростували фейк про наявність холерної палички у столичній воді, який поширювався в соцмережах.

Якість водопровідної води у Києві відповідає санітарним нормам, кажуть у відомстві.

Цю інформацію також підтвердили у Київській міській держадміністрації.

"Наразі у мережі розповсюджується фейкова інформація про можливий спалах холери через холерну паличку у воді.

У дописах зазначається, що навіть чистити зуби та мити фрукти і овочі необхідно винятково кип’яченою водою", – пише "Київводоканал".

Фото: NewAfrica /Depositphotos

У "Київводоканалі" запевняють, що фейкова інформація про холерну паличку спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед українців.

Якість питної води контролюють за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпечності.

Жодних відхилень від ДСанПіН 2.2.4-171-10 наразі немає, водопровідна вода цілком безпечна, кажуть у відомстві.

"Київводоканал" забезпечений усіма необхідними реагентами в достатній кількості, всі водопровідні споруди працюють у штатному режимі, всі процеси з водопідготовки відбуваються в установленому порядку", – наголошують у КМДА.

Також "Київводоканал" щодня публікує інформацію про якість питної води у столиці.

Нагадаємо, раніше головний санлікар Ігор Кузін повідомив, що в Україні не зафіксовано випадків холери, але інформації з окупованих територій про це немає.