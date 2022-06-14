Холери у столичній воді немає: у "Київводоканалі" спростували фейк

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 червня 2022

У "Київводоканалі" спростували фейк про наявність холерної палички у столичній воді, який поширювався в соцмережах.

Якість водопровідної води у Києві відповідає санітарним нормам, кажуть у відомстві.

Цю інформацію також підтвердили у Київській міській держадміністрації.

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"Наразі у мережі розповсюджується фейкова інформація про можливий спалах холери через холерну паличку у воді.

У дописах зазначається, що навіть чистити зуби та мити фрукти і овочі необхідно винятково кип’яченою водою", – пише "Київводоканал".

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 Фото: NewAfrica/Depositphotos

У "Київводоканалі" запевняють, що фейкова інформація про холерну паличку спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед українців.

Якість питної води контролюють за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпечності.

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Жодних відхилень від ДСанПіН 2.2.4-171-10 наразі немає, водопровідна вода цілком безпечна, кажуть у відомстві.

"Київводоканал" забезпечений усіма необхідними реагентами в достатній кількості, всі водопровідні споруди працюють у штатному режимі, всі процеси з водопідготовки відбуваються в установленому порядку", – наголошують у КМДА.

Також "Київводоканал" щодня публікує інформацію про якість питної води у столиці.

Нагадаємо, раніше головний санлікар Ігор Кузін повідомив, що в Україні не зафіксовано випадків холери, але інформації з окупованих територій про це немає.

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