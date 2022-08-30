Як викликати швидку в країнах Європи – пояснює МОЗ

Українці, які з початку повномасштабної війни виїхали в країни Європи, отримали право і на медичні послуги і швидку допомогу.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як українцям викликати швидку в країнах Європи.

На території країн Європейського Союзу діє єдиний номер виклику екстреної допомоги – 112.

Однак в окремих країнах можуть працювати і інші номери:

999 – номер "швидкої" у Польщі,

155 – номер невідкладної допомоги у Словаччині,

903 – номер виклику екстреної допомоги в Молдові.

У МОЗ також нагадали, як українцям у різних країнах Європи, оскільки, вони доступні в повному обсязі без медичного страхування не усюди.

У Польщі медичні послуги доступні для українців доступні на рівні з громадянами країни

Щоб отримати меддопомогу і влаштуватись на роботу, страхування не обов'язкове.

У Словаччині на безоплатні медпослуги можуть претендувати українці зі статусом тимчасового захисту.

Перелік медпослуг в такому випадку визначено Загальною медичною страховою.

У Німеччині українцям доступні медичні послуги в повному обсязі після оформлення тимчасового захисту і медичного страхування.

Поки медстраховки немає, людиною опікується центр прибуття місцевої влади, який гарантує доступ до базової медичної допомоги.

У Молдові деякі приватні заклади та лікарі готові надавати медичні послуги українцям безкоштовно.

Їх контакти можна знайти на офіційному сайті допомоги українцям.