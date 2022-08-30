Як викликати швидку в країнах Європи – пояснює МОЗ

Українці, які з початку повномасштабної війни виїхали в країни Європи, отримали право і на медичні послуги і швидку допомогу.
У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як українцям викликати швидку в країнах Європи.
На території країн Європейського Союзу діє єдиний номер виклику екстреної допомоги – 112.
Однак в окремих країнах можуть працювати і інші номери:
- 999 – номер "швидкої" у Польщі,
- 155 – номер невідкладної допомоги у Словаччині,
- 903 – номер виклику екстреної допомоги в Молдові.
|Фото: HayDmitriy/Depositphotos
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У МОЗ також нагадали, як українцям у різних країнах Європи, оскільки, вони доступні в повному обсязі без медичного страхування не усюди.
У Польщі медичні послуги доступні для українців доступні на рівні з громадянами країни
Щоб отримати меддопомогу і влаштуватись на роботу, страхування не обов'язкове.
У Словаччині на безоплатні медпослуги можуть претендувати українці зі статусом тимчасового захисту.
Перелік медпослуг в такому випадку визначено Загальною медичною страховою.
У Німеччині українцям доступні медичні послуги в повному обсязі після оформлення тимчасового захисту і медичного страхування.
Поки медстраховки немає, людиною опікується центр прибуття місцевої влади, який гарантує доступ до базової медичної допомоги.
У Молдові деякі приватні заклади та лікарі готові надавати медичні послуги українцям безкоштовно.
Їх контакти можна знайти на офіційному сайті допомоги українцям.
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