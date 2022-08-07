Психіатрична допомога для українців за кордоном: куди звертатися

Українці, які потребують психіатричної допомоги за кордоном, можуть отримати її за місцем перебування.
Як потрапити до вузькоспеціалізованого лікаря у країнах ЄС, пояснили у Міністерстві охорони здоров'я.
Ліки для пацієнта, який страждає на психіатричні розлади, можна отримати лише за рецептом психіатра.
Але для продовження рецептів, виданих психіатром, у більшості країн достатньо звернутися до сімейного лікаря.
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У Чехії українці мають доступ до безоплатної психіатричної допомоги, якщо отримали візу тимчасового захисту та оформили медичне страхування.
Тимчасовим переселенцям з України рекомендовано звертатися по психіатричну та психологічну допомогу до Національного інституту психічного здоров'я. Пошта для контакту — [email protected]
У Франції психіатрична допомога також покривається системою медстрахування.
Людина з психічними розладами може звертатись до лікаря загальної практики або до медико-психологічного центру.
Є також невідкладна психіатрична допомога за номером 15 - швидка допомога SAMU.
Щоб потрапити на прийом до психіатра в Словаччині направлення не потрібне.
- Психологічну допомогу можна отримати за номером 0-800-193-193.
- Швидка безоплатна консультація українською мовою: +421-221-025-075 (щодня, з 7:00 до 19:00).
- Лінія охорони здоров'я для українців: +421-221-025-075.
Перш ніж потрапити до психіатра у Португалії, треба записатися до сімейного лікаря (загальної практики). Він вирішить, який саме тип допомоги потрібен пацієнту.
Також існують спеціалізовані психіатричні лікарні, де пацієнти з розладами можуть отримати довгострокову спеціалізовану стаціонарну допомогу, навіть якщо вони не мають родинної або соціальної підтримки.
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Українці в Польщі можуть звернутися до психіатра напряму: треба записатися на прийом через цілодобову гарячу лінію 800190 590.
Якщо пацієнт приймає рецептурні препарати, сімейний лікар може виписати аналогічний рецепт.
У Німеччині пацієнту варто звернутися до сімейного лікаря, який вже скерує до фахівця. Проте слід пам'ятати, що медична система працює повільніше, тож чекати на безоплатний прийом доведеться довше, ніж у приватній клініці.
Психіатричну допомогу у Литві можна отримати у центрі психіатричного здоров'я. Відеоконсультації психотерапевтів для дорослих і дітей доступні на платформі manodaktaras.It.
Крім того, група литовських психологів, психотерапевтів та психіатрів запустила ініціативу з надання психологічної допомоги громадянам України. Понад 40 фахівців готові надати її цілодобово. 3 ними можна зв'язатися електронною поштою: [email protected] та Iig40d @ gmail.com.
У Латвії знайти психіатра можна за номером телефона 8000-1234. Оператори допоможуть знайти заклад та лікаря та за необхідності запишуть на прийом.
Українці можуть отримати:
- консультацію;
- спеціальні дослідження;
- рецепт на необхідні ліки.
3а потреби пацієнта госпіталізують або нададуть амбулаторну психіатричну допомогу.
Алгоритм отримання психіатричних послуг в Іспанії передбачав три опції:
- відвідати свого лікаря загальної практики (tёdісо de cabecera), який може призначити ліки;
- за необхідності отримати у свого лікаря направлення до психолога або психіатра. Психолог може запропонувати терапію, але тільки психіатр призначає ліки;
- якщо попередніх кроків недостатньо, можна пройти лікування розладів у психіатричних лікарнях та реабілітаційних центрах.
У Великій Британії варто звернутися до сімейного лікаря, який за потреби скерує до вузькоспеціалізованого медика.
Альтернатива – на сайті hubofhope.co.uk можна знайти найближчий заклад, де можна отримати деякі послуги щодо психічного здоров'я без скерування від сімейного лікаря.
Також є низка гарячих ліній:
- "Рука допомоги": 0808 808 8000 (для живої бесіди) або 18001 0808 808 8000 (для текстових повідомлень);
- "Самаритяни" 08457 90 90 90.
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