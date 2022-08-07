Психіатрична допомога для українців за кордоном: куди звертатися

Українці, які потребують психіатричної допомоги за кордоном, можуть отримати її за місцем перебування.

Як потрапити до вузькоспеціалізованого лікаря у країнах ЄС, пояснили у Міністерстві охорони здоров'я.

Ліки для пацієнта, який страждає на психіатричні розлади, можна отримати лише за рецептом психіатра.

Але для продовження рецептів, виданих психіатром, у більшості країн достатньо звернутися до сімейного лікаря.

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У Чехії українці мають доступ до безоплатної психіатричної допомоги, якщо отримали візу тимчасового захисту та оформили медичне страхування.

Тимчасовим переселенцям з України рекомендовано звертатися по психіатричну та психологічну допомогу до Національного інституту психічного здоров'я. Пошта для контакту — [email protected]

У Франції психіатрична допомога також покривається системою медстрахування.

Людина з психічними розладами може звертатись до лікаря загальної практики або до медико-психологічного центру.

Є також невідкладна психіатрична допомога за номером 15 - швидка допомога SAMU.

Щоб потрапити на прийом до психіатра в Словаччині направлення не потрібне.

Психологічну допомогу можна отримати за номером 0-800-193-193.

Швидка безоплатна консультація українською мовою: +421-221-025-075 (щодня, з 7:00 до 19:00).

Лінія охорони здоров'я для українців: +421-221-025-075.

Перш ніж потрапити до психіатра у Португалії, треба записатися до сімейного лікаря (загальної практики). Він вирішить, який саме тип допомоги потрібен пацієнту.

Також існують спеціалізовані психіатричні лікарні, де пацієнти з розладами можуть отримати довгострокову спеціалізовану стаціонарну допомогу, навіть якщо вони не мають родинної або соціальної підтримки.

Українці в Польщі можуть звернутися до психіатра напряму: треба записатися на прийом через цілодобову гарячу лінію 800190 590.

Якщо пацієнт приймає рецептурні препарати, сімейний лікар може виписати аналогічний рецепт.

У Німеччині пацієнту варто звернутися до сімейного лікаря, який вже скерує до фахівця. Проте слід пам'ятати, що медична система працює повільніше, тож чекати на безоплатний прийом доведеться довше, ніж у приватній клініці.

Психіатричну допомогу у Литві можна отримати у центрі психіатричного здоров'я. Відеоконсультації психотерапевтів для дорослих і дітей доступні на платформі manodaktaras.It.

Крім того, група литовських психологів, психотерапевтів та психіатрів запустила ініціативу з надання психологічної допомоги громадянам України. Понад 40 фахівців готові надати її цілодобово. 3 ними можна зв'язатися електронною поштою: [email protected] та Iig40d @ gmail.com.

У Латвії знайти психіатра можна за номером телефона 8000-1234. Оператори допоможуть знайти заклад та лікаря та за необхідності запишуть на прийом.

Українці можуть отримати:

консультацію;

спеціальні дослідження;

рецепт на необхідні ліки.

3а потреби пацієнта госпіталізують або нададуть амбулаторну психіатричну допомогу.

Алгоритм отримання психіатричних послуг в Іспанії передбачав три опції:

відвідати свого лікаря загальної практики (tёdісо de cabecera), який може призначити ліки;

за необхідності отримати у свого лікаря направлення до психолога або психіатра. Психолог може запропонувати терапію, але тільки психіатр призначає ліки;

якщо попередніх кроків недостатньо, можна пройти лікування розладів у психіатричних лікарнях та реабілітаційних центрах.

У Великій Британії варто звернутися до сімейного лікаря, який за потреби скерує до вузькоспеціалізованого медика.

Альтернатива – на сайті hubofhope.co.uk можна знайти найближчий заклад, де можна отримати деякі послуги щодо психічного здоров'я без скерування від сімейного лікаря.

Також є низка гарячих ліній: