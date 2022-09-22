В Україні втретє діагностували віспу мавп

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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22 вересня 2022

22 вересня підтвердили третього пацієнта з віспою мавп.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону 22 вересня.

"Всі троє пацієнтів мають легкий перебіг захворювання, за кордоном не перебували та, за попередніми даними, не мали контактів із хворими.

Також наразі немає підтвердження, що ці випадки є пов'язаними між собою. Разом з тим, ризик поширення цього захворювання серед більшої кількості людей – наразі низький", – зазначив він.

 Фото:  spotmatikphoto / Depositphotos

Головний санлікар наголосив, що в Україні є достатня кількість тестів для досліджень у кожному з регіонів. 

Симптомами віспи мавп є:

  • висипка у вигляді пухирців;
  • підвищення температури;
  • головний біль;
  • збільшення лімфатичних вузлів,
  • біль у спині, м'язах,
  • сильна слабкість.

У разі появи цих ознак, варто негайно звернутися до лікаря. 

Нагадаємо, що перший випадок віспи мавп в Україні зафіксували 15 вересня, а другий – 19 вересня. 

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