В Україні втретє діагностували віспу мавп

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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22 вересня 2022

22 вересня підтвердили третього пацієнта з віспою мавп.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону 22 вересня.

"Всі троє пацієнтів мають легкий перебіг захворювання, за кордоном не перебували та, за попередніми даними, не мали контактів із хворими.

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Також наразі немає підтвердження, що ці випадки є пов'язаними між собою. Разом з тим, ризик поширення цього захворювання серед більшої кількості людей – наразі низький", – зазначив він.

 Фото:  spotmatikphoto / Depositphotos

Головний санлікар наголосив, що в Україні є достатня кількість тестів для досліджень у кожному з регіонів. 

Симптомами віспи мавп є:

  • висипка у вигляді пухирців;
  • підвищення температури;
  • головний біль;
  • збільшення лімфатичних вузлів,
  • біль у спині, м'язах,
  • сильна слабкість.

У разі появи цих ознак, варто негайно звернутися до лікаря. 

Нагадаємо, що перший випадок віспи мавп в Україні зафіксували 15 вересня, а другий – 19 вересня. 

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