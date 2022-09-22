В Україні втретє діагностували віспу мавп

22 вересня підтвердили третього пацієнта з віспою мавп.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону 22 вересня.

"Всі троє пацієнтів мають легкий перебіг захворювання, за кордоном не перебували та, за попередніми даними, не мали контактів із хворими.

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Також наразі немає підтвердження, що ці випадки є пов'язаними між собою. Разом з тим, ризик поширення цього захворювання серед більшої кількості людей – наразі низький", – зазначив він.

Фото: spotmatikphoto / Depositphotos

Головний санлікар наголосив, що в Україні є достатня кількість тестів для досліджень у кожному з регіонів.

Симптомами віспи мавп є:

висипка у вигляді пухирців;

підвищення температури;

головний біль;

збільшення лімфатичних вузлів,

біль у спині, м'язах,

сильна слабкість.

У разі появи цих ознак, варто негайно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, що перший випадок віспи мавп в Україні зафіксували 15 вересня, а другий – 19 вересня.