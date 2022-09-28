Цього року в Україні очікують циркуляцію 4-х штамів грипу – ЦГЗ

Протягом епідемічного сезону 2022-2023 років в Україні передбачається циркуляція вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2.

Відповідний прогноз озвучили у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я України і рекомендували громадянам вакцинуватися, аби запобігти тяжкому перебігу хвороб.

Як пояснюють у ЦГЗ, зважаючи на постійні антигенні зміни вірусу грипу, ВООЗ щорічно оновлює свої рекомендації по складу вакцини.

Для профілактики грипу у наступному сезоні запропонували чотиривалентні вакцини проти вірусів грипу, які ймовірно циркулюватимуть на території України:

вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

"Найкращою профілактикою грипу та COVID-19 (належить до категорії ГРВІ) є вакцинація. Обидва щеплення належать до рекомендованих. Також памʼятайте, що лікувати вірусні захворювання антибіотиками – хибне до затверджених протоколів лікування", – наголошують у Центрі.

У ЦГЗ наголошують, що уникнути захворювань допоможе профілактика та дотримання епідемічних норм, як-от:

вакцинація проти грипу та COVID-19;

носіння масок;

уникнення місць, де є великі скупчення людей;

дотримання "етикету кашлю" (закривайте рот і ніс хустинкою або згином ліктя);

ізоляція за перших симптомів грипу та ГРВІ.

Водночас в епідемічному сезоні 2021-2022 років продовжувала тривати пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Протягом минулого сезону в Україні підтвердили 5,9 млн випадків захворювань на грип та ГРВІ (включно з COVID-19), у зв'язку з чим за медичною допомогою звернулися 15,5 % населення країни.

Однак з 24 лютого 2022 року фіксували різке зниження інтенсивних та екстенсивних показників захворюваності населення. Як пояснюють у ЦГЗ, обумовлено це закономірностями епідемічного процесу і початком широкомасштабної війни в України.

"Ця війна призвела до перебоїв в отриманні в повному об’ємі інформації про захворюваність населення на грип та ГРВІ й проведення об’єктивного аналізу. Зниження статистичних показників відмічалось на територіях більшості адміністративних регіонів країни", – пояснюють у Центрі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як відрізнити COVID-19 від грипу за першим симптомом.