Чи можна здавати кров після вакцинації? Відповідь МОЗ

Після вакцинації проти COVID-19 є низка медичних протипоказань.

Чи можна бути донором або здавати загальний аналіз крові, відповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

Аналіз крові є одним з найпоширеніших методів лабораторного дослідження. Проте, щеплення від коронавірусу не є протипоказанням для його проведення.

Як зазначають медики, не обов'язково чекати навіть кілька діб для того, аби здати аналіз. Бо вакцинація не вливає на результати та показники крові.

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"Щобільше, щеплення неживими вакцинами не є протипоказанням до донорства крові.

Якщо наступного дня після вакцинації людина почувається здоровою і це підтверджує огляд лікаря, їй можна стати донором крові", – зазначили у МОЗ.

Медики також зазначають, що перенесений COVID-19 також не є протипоказом до донорства.

В Україні епідемія продовжується, тож у МОЗ закликають вакцинуватися, аби уникнути побічних реакцій та ускладнень через COVID-19.

До слова, компанія AstraZeneca проводила лабораторні дослідження назального спрею коронавірусу. Проте, він, на даль, не довів свою ефективність.