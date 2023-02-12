Як безоплатно отримати ліки від нецукрового діабету? Пояснює НСЗУ

Нецукровий діабет – це рідкісне захворювання, яке спричиняє дисбаланс рідини в організмі. Основним симптомом є виділення великої кількості сечі та постійна спрага.

У програму реімбурсації "Доступні ліки" входять чотири торгові назви десмопресину, який призначають при нецукровому діабеті.

Всі ліки для лікування нецукрового діабету можна отримати безоплатно.

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У Національній службі здоров’я України пояснили, як пацієнтам безкоштовно отримати необхідні препарати.

Фото: JanPietruszka /Depositphotos

Як отримати ліки від нецукрового діабету безоплатно?

✅ Насамперед потрібно звернутися до ендокринолога.

✅ Лікар створить план лікування з інформацією про дозування препарату та внесе його в Електронну систему охорони здоров’я.

✅ Ендокринолог також випише перший електронний рецепт на "Доступні ліки".

"Звертаємо увагу, що на час війни лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт – він так само дійсний в аптеці", – кажуть у НСЗУ.

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✅ З рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова – наявність договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою "Доступні ліки".

Пам’ятайте: термін дії рецепту становить 30 днів з дати виписування.

✅ Потрібно показати рецепт працівнику аптеки.

Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину, і повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.

✅ Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

✅ За другим і подальшими рецептами можна звертатися до сімейного лікаря. Лікар випише рецепт на основі плану лікування, який вже створив ендокринолог.

✅ Переселенці можуть звертатися до будь-якого лікаря первинки – декларація НЕ обов’язкова.

Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:

через дашборд на сайті НСЗ (на другій сторінці в меню зліва оберіть область або ваш населений пункт та потрібний напрямок програми реімбурсації);

зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77;

через чат-бот "Спитай Гриця".

Що таке нецукровий діабет?

Нецукровий діабет (Diabetes insipidus) – це рідкісне захворювання, яке спричиняє дисбаланс рідини в організмі.

Цей дисбаланс призводить до продукування великої кількість сечі. Розлад також викликає сильну спрагу, навіть якщо людина нещодавно пила воду.

Хоч терміни "нецукровий діабет" і "цукровий діабет" звучать схоже, вони не пов'язані між собою, пояснюють у Mayo Clinic.

Цукровий діабет, який характеризується підвищеним рівнем глюкози в крові і може бути 1-го або 2-го типу – це поширене захворювання, яке виникає через порушення вироблення інсуліну чи інсулінорезистентність.

Натомість нецукровий діабет спричинений порушенням роботи гіпоталамо-гіпофізарної системи.

Нецукровий діабет – це хронічне захворювання. Але лікування допомагає полегшити спрагу, зменшити сечовиділення та запобігти зневодненню.