Як безоплатно отримати ліки від нецукрового діабету? Пояснює НСЗУ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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12 лютого 2023

Нецукровий діабет – це рідкісне захворювання, яке спричиняє дисбаланс рідини в організмі. Основним симптомом є виділення великої кількості сечі та постійна спрага. 

У програму реімбурсації "Доступні ліки" входять чотири торгові назви десмопресину, який призначають при нецукровому діабеті. 

Всі ліки для лікування нецукрового діабету можна отримати безоплатно.

У Національній службі здоров’я України пояснили, як пацієнтам безкоштовно отримати необхідні препарати.

 Фото: JanPietruszka/Depositphotos

Як отримати ліки від нецукрового діабету безоплатно?

✅ Насамперед потрібно звернутися до ендокринолога.

✅ Лікар створить план лікування з інформацією про дозування препарату та внесе його в Електронну систему охорони здоров’я. 

✅ Ендокринолог також випише перший електронний рецепт на "Доступні ліки".

"Звертаємо увагу, що на час війни лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт – він так само дійсний в аптеці", – кажуть у НСЗУ.

✅ З рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова – наявність договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою "Доступні ліки".

Пам’ятайте: термін дії рецепту становить 30 днів з дати виписування.

✅ Потрібно показати рецепт працівнику аптеки. 

Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину, і повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.

✅ Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

✅ За другим і подальшими рецептами можна звертатися до сімейного лікаря. Лікар випише рецепт на основі плану лікування, який вже створив ендокринолог. 

✅ Переселенці можуть звертатися до будь-якого лікаря первинки – декларація НЕ обов’язкова. 

Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:

  • через дашборд на сайті НСЗ (на другій сторінці в меню зліва оберіть область або ваш населений пункт та потрібний напрямок програми реімбурсації);
  • зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77;
  • через чат-бот "Спитай Гриця".

Що таке нецукровий діабет?

Нецукровий діабет (Diabetes insipidus) – це рідкісне захворювання, яке спричиняє дисбаланс рідини в організмі. 

Цей дисбаланс призводить до продукування великої кількість сечі. Розлад також викликає сильну спрагу, навіть якщо людина нещодавно пила воду.

Хоч терміни "нецукровий діабет" і "цукровий діабет" звучать схоже, вони не пов'язані між собою, пояснюють у Mayo Clinic. 

Цукровий діабет, який характеризується підвищеним рівнем глюкози в крові і може бути 1-го або 2-го типу – це поширене захворювання, яке виникає через порушення вироблення інсуліну чи інсулінорезистентність.

Натомість нецукровий діабет спричинений порушенням роботи гіпоталамо-гіпофізарної системи.

Нецукровий діабет – це хронічне захворювання. Але лікування допомагає полегшити спрагу, зменшити сечовиділення та запобігти зневодненню.

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