Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ

З квітня рецептурні ліки в аптеках можна купувати не лише за паперовим, але і за електронним рецептом. Утім, зміни не вплинуть на умови придбання препаратів для потреб фронту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Доступ до ліків для захисників – пріоритет найвищого рівня. Вони й надалі відпускатимуться без рецепта через відповідних дистрибʼюторів", – пояснюють у МОЗ.

Волонтерські та благодійні організації на запит військової частини чи закладу охорони здоровʼя можуть купувати рецептурні медикаменти безпосередньо у дистрибʼюторів без рецепта.

Фото: cunaplus /Depositphotos

За їхніми словами, можливість купувати ліки для військових без рецепта не поширюється на закупівлю наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (хімічних речовин для виготовлення наркотичних та психотропних речовин), а також сильнодійних, отруйних, радіоактивних речовин.

Можливість купівлі ліків для військових без рецепта поширюється на період воєнного стану, зазначають в МОЗ, отже, дистрибʼютори зможуть і надалі відпускати ліки військовим адміністраціям, підрозділам ЗСУ, організаціям та установам, що залучають до своєї діяльності волонтерів та надають гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, з 1 квітня, окрім паперового, почав діяти електронний рецепт.