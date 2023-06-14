У постраждалих регіонах через підрив Каховської ГЕС випадків або підозр на холеру не зафіксовано – МОЗ

Після підриву Каховської гідроелектростанції військами РФ, станом на ранок 14 червня, у районах підтоплення випадків або підозр на холеру не зареєстровано.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У постраждалих регіонах сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) вздовж річища та морського узбережжя в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Результати досліджень зразків, які відібрали зокрема, з водойм та взяли у пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції, виявилися негативними.

Фото: МОЗ

"Станом на зараз в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру", – повідомляють в МОЗ.

Водночас у відомстві зазначають, що готові до будь-яких сценаріїв.

"Визначено три лікарні: на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, які стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб. В медзакладах розгорнуті додаткові інфекційні ліжка та забезпечена наявність усіх необхідних ліків", – розповіли у міністерстві.

Раніше ми повідомляли, що поверхневих водойм у підтоплених регіонах зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчових продуктів не можна.

Також заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм.

Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС експерти Міністерства охорони здоров'я прогнозували забруднення води.

Є лабораторне підтвердження щодо кишкової палички у водах біля Херсона.