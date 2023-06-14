У постраждалих регіонах через підрив Каховської ГЕС випадків або підозр на холеру не зафіксовано – МОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
2495
14 червня 2023

Після підриву Каховської гідроелектростанції військами РФ, станом на ранок 14 червня, у районах підтоплення випадків або підозр на холеру не зареєстровано. 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. 

У постраждалих регіонах сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) вздовж річища та морського узбережжя в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Результати досліджень зразків, які відібрали зокрема, з водойм та взяли у пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції, виявилися негативними.

Фото: МОЗ

"Станом на зараз в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру", – повідомляють в МОЗ.

Водночас у відомстві зазначають, що готові до будь-яких сценаріїв. 

"Визначено три лікарні: на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, які стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб. В медзакладах розгорнуті додаткові інфекційні ліжка та забезпечена наявність усіх необхідних ліків", – розповіли у міністерстві. 

Раніше ми повідомляли, що поверхневих водойм у підтоплених регіонах зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчових продуктів не можна. 

Також заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм.

Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС експерти Міністерства охорони здоров'я прогнозували забруднення води. 

Є лабораторне підтвердження щодо кишкової палички у водах біля Херсона.

Читайте також: Як знезаразити воду, якщо доступу до питної немає. Пояснює МОЗ


Реклама:


 5241
Прихисти своїх

"Ми виявилися живучими!" Як матір із сином з найважчою формою інвалідності пережили окупацію

Роксана Касумова
 14998
КУЛЬТУРА

"Відчуття таке, наче Київ минулої весни": Як Харків оживає попри все

Дарія Лобанок
 7119
Суспільство

"Чи немає у вас чогось почитати українською?" Історія бібліотекарки із військового шпиталю

Оксана Онищенко

Головне на сайті


Прихисти своїх

"Ми виявилися живучими!" Як матір із сином з найважчою формою інвалідності пережили окупацію

Роксана Касумова
Евакуація із зон підтоплення через підрив Каховської ГЕС є безкоштовною – Мінреінтеграції
"Нехай всі татусі повернуться додому": в Україні вітають з Днем батька
На Харківщині випускники станцювали вальс на руїнах палацу культури. ВІДЕО
Третина скарг до мовного омбудсмена стосується сайтів, сторінки яких ведуться не українською
Поблизу Стоунхенджа археологи розкопали кладовище з курганами
КУЛЬТУРА

"Відчуття таке, наче Київ минулої весни": Як Харків оживає попри все

Дарія Лобанок
Суспільство

"Чи немає у вас чогось почитати українською?" Історія бібліотекарки із військового шпиталю

Оксана Онищенко