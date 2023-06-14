У постраждалих регіонах через підрив Каховської ГЕС випадків або підозр на холеру не зафіксовано – МОЗ

Після підриву Каховської гідроелектростанції військами РФ, станом на ранок 14 червня, у районах підтоплення випадків або підозр на холеру не зареєстровано.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У постраждалих регіонах сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) вздовж річища та морського узбережжя в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

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Результати досліджень зразків, які відібрали зокрема, з водойм та взяли у пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції, виявилися негативними.

Фото: МОЗ

"Станом на зараз в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру", – повідомляють в МОЗ.

Водночас у відомстві зазначають, що готові до будь-яких сценаріїв.

"Визначено три лікарні: на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, які стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб. В медзакладах розгорнуті додаткові інфекційні ліжка та забезпечена наявність усіх необхідних ліків", – розповіли у міністерстві.

Раніше ми повідомляли, що поверхневих водойм у підтоплених регіонах зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчових продуктів не можна.

Також заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм.

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Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС експерти Міністерства охорони здоров'я прогнозували забруднення води.

Є лабораторне підтвердження щодо кишкової палички у водах біля Херсона.