Рівень забруднення поверхневих вод після теракту на Каховській ГЕС знижується  – МОЗ

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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3 серпня 2023

Рівень забруднення морської та річкової води після затоплення та руйнування Каховської гідроелектростанції знизився і становить близько 15 %.

У перші дні після теракту санітарні показники не відповідали нормам приблизно у 35% випадків, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

"Ми фіксуємо, що вода поступово очищується, але все ще залишається небезпечною для купання. Використання у господарських цілях та вилову риби з таких водойм для подальшого вживання", – зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Він додав, що у воді знаходять ротавірус, тобто збудник гострих кишкових інфекцій. Тому ризики інфікування та негативного впливу на здоров’я ще нікуди не зникли. 

 Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Утім, у МОЗ наголосили, що епідеміологічна ситуація на території постраждалих від підриву дамби областей – контрольована. А це – Одещина, Херсонщина та Миколаївщина. 

На цих територіях спалахів гострих інфекційних хвороб, таких як холера, вірусний гепатит А, не виявили.

Проби ґрунту також відбирають для дослідження. Цим займаються спеціалісти центру контролю та профілактики хвороби МОЗ. Їх проводять на територіях, де вода після затоплення спала повністю. 

"Дослідження дозволяють визначити рівень забруднення ґрунту. Зокрема, наявність у ньому токсичних речовин та рівень паразитарного забруднення. Станом на кінець липня, 91 % проб відповідають гігієнічним вимогам", – пояснили в МОЗ.

З 6 червня моніторинг поверхневих водойм, як річкової, так і морської води, проводять щоденно. Це стосується Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. 

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Одразу після теракту на Каховській ГЕС було сформовано 38 точок для відбору та моніторингу стану води.

Нагадаємо, після руйнування Каховської ГЕС у Дніпропетровській області загинуло близько 28 тисяч рибин.  

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