Глава ВООЗ вимагає від Китаю "повного доступу" для визначення походження COVID

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус закликав Пекін надати більше інформації про походження COVID-19.

Про це повідомляє Financial Times.

"Ми наполягаємо на тому, щоб Китай надав повний доступ (до документів щодо походження вірусу – ред.). Ми також просимо країни підняти це питання під час їхніх двосторонніх зустрічей — щоб спонукати Пекін до співпраці", — сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

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Він додав, що готовий надіслати другу команду для дослідження цього питання. Адже походження пандемії залишається нез'ясованим через майже 4 роки від появи перших випадків у китайському місті Ухань.

Хоча вчені погоджуються, що світ більше не перебуває в гострій фазі пандемії, ВООЗ заявила, що країни повинні посилити нагляд за мутованим штамом BA.2.86 та іншими субваріантами Omicron.



"Якщо ми знаємо (походження – ред.), то можемо запобігти наступній пандемії. Отже, це наука. Це буде неправильно з моральної точки зору, якщо ми не дізнаємось, що сталося", – додав гендиректор ВООЗ.

Гебреєсус протягом тривалого часу наполягав на тому, щоб Китай поділився інформацією про походження COVID-19, заявляючи, що поки це не сталося, "усі гіпотези залишалися на столі".

Нагадаємо: раніше вчені висували припущення, що пандемію спричинив витік вірусу з лабораторії в Ухані або розповсюдилась через заражені морепродукти з ринку.

Однак на високу смертність також вплинула дезінформація від лікарів, яку вони подавали пацієнтам. Про це свідчать дані дослідження вчених з Массачусетського університету.

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