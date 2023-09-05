Е-рецепти для наркотичних ліків: у МОЗ пояснили, що змінюється у вересні

Від середини вересня в аптеках можна буде придбати наркотичні та психотропні лікарські засоби лише за наявності електронного рецепта.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Рішення сприятиме запобіганню неконтрольованого обігу наркотичних та психотропних препаратів, вживання яких має особливо небезпечні наслідки для життя та здоров’я людини", – зауважують у МОЗ.

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Водночас паперовий рецепт діятиме тільки на територіях, де ведуться активні бойові дії. Також його можна буде використовувати для придбання наркотичних і психотропних препаратів, виготовлених в аптеці.

Для виїзду за кордон із такими ліками необхідно буде мати е-рецепт та інформаційну довідку від лікаря з підписом і печаткою.

Пільгові наркотичні та психотропні препарати, вартість яких частково або повністю відшкодовується з місцевих бюджетів, також відпускатимуться тільки за е-рецептами.

Повторний е-рецепт можна отримати дистанційно у лікаря, який відповідальний за лікування пацієнта. Це може бути сімейний лікар, хірург, онколог або невролог.

Придбати ліки за е-рецептом можна в аптеках, які мають ліцензію на відпуск наркотичних і психотропних препаратів. У МОЗ зауважують, що на сьогодні 100% таких аптек працюють в Електронній системі охорони здоров’я.

Електронні рецепти на наркотичні ліки почали використовувати з листопада 2022 року. Як повідомляють у МОЗ, відтоді їх сформували понад 57 тисяч.

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Раніше ця категорія препаратів відпускалася за паперовими рецептами, термін дії яких був 10 днів. Це ускладнювало лікування пацієнтам, які мали тривало приймати наркотичні та психотропні ліки.

Нагадаємо, із серпня 2022 року почалося впровадження електронних рецептів. Першими ліками стали антибіотики.

Наркотичні та психотропні препарати відпускаються за е-рецептом з листопада 2022 року.

З 1 квітня 2023 року електронний рецепт став обов’язковим для всіх рецептурних препаратів. До них входять антибіотики, гормональні, протисудомні та кроворозріджувальні препарати, ліки проти артеріального тиску і серцевих хвороб тощо.