Терміни проходження ВЛК скорочують: у військовозобов'язаних є 4 дні на медогляд

Терміни проходження військово-лікарської комісії скорочують до 4 днів. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Зміни з ВЛК передбачають такі строки:

проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби – до 4 робочих днів;

проведення лабораторних досліджень – до 3 робочих днів;

проведення інструментальних досліджень – до 3 робочих днів.

"Голови обласних військових адміністрацій, керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й працівники закладів охорони здоров’я повинні дотримуватися вказаних строків.

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Також вони повинні організувати раціональні маршрути проходження ВЛК і контролювати, щоб військовозобов’язані проходили медогляди за окремою чергою", – зазначають у МОЗ.

Крім того, усі дані щодо ВЛК вноситимуть в електронну систему охорони здоров’я, щоб за потреби мати швидкий доступ до записів лікарів та створювати електронні скерування на діагностичні процедури.

Нагадаємо, реформування системи ВЛК відбувається за Указом президента та відповідним рішенням Ради національної безпеки та оборони України.

Наприкінці травня запустили електронну чергу для запису на проходження ВЛК. Вона діяла у 8 містах України. Вже до вересня мережу лікарень розширили – пройти комісію можна було у 819 цивільних лікарнях і їхня кількість продовжує збільшуватись.

Але термінів на проходження ВЛК не було, тож військові могли кілька тижнів очікувати на рішення комісії.

Також відбуваються перевірки у МСЕК після розголосу історії ветеранів про некомпетентні висновки цих комісій. Як, наприклад, у Дмитра Олійника, якому Харківська обласна МСЕК призначила нижчу групу інвалідності.

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Він отримав важке поранення: медикам вдалось зберегти кінцівку, однак, вона не функціональна. Попри попередні висновки лікарів, комісія МСЕК відштовхувалась від того, що нога у ветерана лишилась.