Лікарі відновили 3D-пластинами череп військового, якому в голову влучила куля

ВИПРАВЛЕНО 05.11.2023

Лікарі врятували 48-річного військового Олексія Литвинчука з Волині, якому куля влучила в голову і пройшла крізь мозок.

Три тижні чоловік не приходив до тями. Боротьба за його здоров’я триває вже пів року, розповідають у Національному реабілітаційному центрі "Незламні" (UNBROKEN).

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Медики центру виконали складну реконструктивну операцію і закрили 22-сантиметровий дефект черепа 3D-пластинами.

"Олексій Литвинчук з Волині, йому 48 років. У цивільному житті чоловік був дитячим футбольним тренером. На війну пішов ще у 2014 році. Тоді відслужив рік та повернувся до мирного життя та тренерства.

У лютому 2022-го знову взяв до рук зброю та поповнив лави Луганського прикордонного загону. Служив кулеметником", – розповідають медики.

Фото: Центр "Незламні"

4 квітня 2023 року на бойовому посту Олексій отримав поранення в голову. Ворожа куля влучила в лоб бійця, пройшла крізь мозок та вилетіла через потилицю.

Побратими оперативно евакуювали пораненого. Спочатку його життя рятували в найближчому до лінії фронту шпиталі, а потім у Києві.

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Лікарі реанімації впродовж двох місяців рятували пацієнта, який був у комі. Щойно стан чоловіка вдалося стабілізувати, його скерували до Львова.

"Олексій поступив до нас у важкому стані з дефектом черепа та мозку. Перед нами постала задача – якомога швидше закрити дефект індивідуально виготовленими 3D-пластинами. Операція є важкою, але, на жаль, в наш час дуже актуальною. Тисячі військових отримують подібні травми", – каже нейрохірург Андрій Батюк.

Медики відновили череп бійця з Волині, якому куля влучила в голову, але попереду ще реабілітація

22-сантиметровий дефект кісток черепа закрили сучасними та дороговартісними 3D-пластинами, які оплатив благодійний фонд "Патрони здоров'я". Операція тривала 4 години та минула успішно.

Через травму мозку у Олексія порушені мовлення та рухливість лівих кінцівок, тож попереду на нього чекає тривала фізична терапія. Але, за словами лікарів, перші успіхи вже є.

"За три тижні від складного реконструктивного втручання захисник значно краще почувається. Він вже добре говорить та навіть жартує. Потроху починає відновлюватись і рухливість лівих руки та ноги. Він вже може самотужки їсти, сидіти та ходити з підтримкою.

Весь цей час поруч з Олексієм його рідна сестра. Вона ні на день не залишила брата та палко вірить, що він знову твердо стане на ноги. Сам же Олексій мріє знову ганяти м’яча та тренувати дітей", – додають лікарі.

Нагадаємо, раніше медики дістали з тіла військовослужбовця хвостовик міни.

Також хірурги поставили на ноги військового, якому осколок знерухомив ноги.