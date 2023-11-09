Ситуація з гепатитом А на Вінниччині стабілізується – МОЗ

Станом на 9 жовтня ситуація із захворюваністю на гепатит А у Вінницькій області стабілізується.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

"У лікарнях залишається 45 хворих. 185 пацієнтів, серед яких 32 дитини, вже виписали", – заявили у відомстві.

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У Вінницькій області також триває безоплатна екстрена вакцинація контактних осіб – рідних та близьких, з якими пацієнти з підтвердженим діагнозом гепатит А контактували, проживають разом чи ділять спільний побут.

Нагадаємо, МОЗ 8 листопада повідомила, що спалах гепатиту А вдалось локалізувати, однак джерело зараження шукають. Поодинокі випадки також зафіксували на Івано-Франківщині, Закарпатті та Тернопільщині.

Гепатит А – відома хвороба "брудних рук", яка останнім часом поширюється в Україні.

Найпоширенішими ознаками є:

нудота;

підвищена температура;

слабкість;

відсутність апетиту;

діарея;

блювота;

неприємні відчуття в животі;

потемніння сечі;

жовтяниця (пожовтіння шкіри і білків очей).

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