Ситуація з гепатитом А на Вінниччині стабілізується – МОЗ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 листопада 2023

Станом на 9 жовтня ситуація із захворюваністю на гепатит А у Вінницькій області стабілізується.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

"У лікарнях залишається 45 хворих. 185 пацієнтів, серед яких 32 дитини, вже виписали", – заявили у відомстві.

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У Вінницькій області також  триває безоплатна екстрена вакцинація контактних осіб – рідних та близьких, з якими пацієнти з підтвердженим діагнозом гепатит А контактували, проживають разом чи ділять спільний побут.

 Фото: 3d_generator/Depositphotos

Нагадаємо, МОЗ 8 листопада повідомила, що спалах гепатиту А вдалось локалізувати, однак джерело зараження шукають. Поодинокі випадки також зафіксували на Івано-Франківщині, Закарпатті та Тернопільщині.

Гепатит А – відома хвороба "брудних рук", яка останнім часом поширюється в Україні.

Найпоширенішими ознаками є:

  • нудота;
  • підвищена температура;
  • слабкість;
  • відсутність апетиту;
  • діарея;
  • блювота;
  • неприємні відчуття в животі;
  • потемніння сечі;
  • жовтяниця (пожовтіння шкіри і білків очей).

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