Ситуація з гепатитом А на Вінниччині стабілізується – МОЗ

Станом на 9 жовтня ситуація із захворюваністю на гепатит А у Вінницькій області стабілізується.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
"У лікарнях залишається 45 хворих. 185 пацієнтів, серед яких 32 дитини, вже виписали", – заявили у відомстві.
У Вінницькій області також триває безоплатна екстрена вакцинація контактних осіб – рідних та близьких, з якими пацієнти з підтвердженим діагнозом гепатит А контактували, проживають разом чи ділять спільний побут.
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Нагадаємо, МОЗ 8 листопада повідомила, що спалах гепатиту А вдалось локалізувати, однак джерело зараження шукають. Поодинокі випадки також зафіксували на Івано-Франківщині, Закарпатті та Тернопільщині.
Гепатит А – відома хвороба "брудних рук", яка останнім часом поширюється в Україні.
Найпоширенішими ознаками є:
- нудота;
- підвищена температура;
- слабкість;
- відсутність апетиту;
- діарея;
- блювота;
- неприємні відчуття в животі;
- потемніння сечі;
- жовтяниця (пожовтіння шкіри і білків очей).
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