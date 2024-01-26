У США регулятор схвалив пристрій на основі ШІ для діагноситики раку шкіри

Американський регулятор FDA дозволив пристрій на основі штучного інтелекту для виявлення трьох поширених типів раку шкіри.

FDA видали дозвіл після дослідження, яке показало, що пристрій має 96% чутливості у виявленні раку шкіри, пише Reuters.

Пристрій DermaSensor виявляє три найпоширеніші види раку шкіри: базаліому, плоскоклітинну карциному і меланому.

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"DermaSensor тепер дозволений FDA! Після 10 років і 25 мільйонів доларів активних досліджень і розробок ми вдячні FDA за співпрацю в досягненні цієї віхи в лікуванні раку шкіри", – написав виробник у Twitter.

Фото: alexraths /Depositphotos

Зазвичай рак шкіри виявляють за допомогою дерматоскопії – лікар досліджує шкіру на наявність ознак раку за допомогою спеціальної лупи або візуального огляду.

Однак пристрій приватної компанії з Маямі використовує світло й алгоритм на основі штучного інтелекту, щоб допомогти лікарям виявити рак. Зокрема, у підозрілих родимках.

Цей пристрій на основі ШІ може допомогти лікарям первинки виявити ознаки раку у пацієнтів віком 40+ років.

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"Прилад слід використовувати на ураженнях, які вже оцінені як підозрілі, а не як скринінговий інструмент. Прилад не можна використовувати як єдиний діагностичний критерій або для підтвердження діагнозу раку шкіри", – водночас зауважили у FDA.

Регулятор також вимагає, щоб виробник провів додаткові постмаркетингові клінічні випробування ефективності пристрою DermaSensor у пацієнтів.

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