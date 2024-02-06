У січні в Україні зафіксували 42 випадки субваріанту "Омікрону" – "Дженні"

Протягом січня 2024 року в Україні виявили 42 випадки зараження новим субваріантом штаму коронавірусу "Омікорону" – "Дженні" (JN.1).

Як зазначають у Міністерстві охорони здоров’я України, їх зареєстрували у Києві та 12 областях:

Сумській (8 випадків);

Львівській (6 випадків);

Черкаській (5 випадків);

Житомирській (4 випадки);

Київській (по 4 випадки у місті та області);

Хмельницькій областях (4 випадки);

Волинській (2 випадки);

Івано-Франківській (1 випадок);

Одеській (1 випадок);

Чернівецькій (1 випадок);

Рівненській (1 випадок);

Чернігівській (1 випадок).

Восьмеро недужих потребували госпіталізації і лише один з них мав дві дози щеплень від COVID-19, розповіли у МОЗ.

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"За субваріантами COVID-19 ведуть епідеміологічне спостереження як на рівні України, так і у світі. У кожного субваріанту є певні особливості, але наразі "Дженні" має або середній, або легкий перебіг захворювання", – сказав Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України.

Також Кузін зауважив, що майже половина хворих – це люди старше 60 років. Восьмеро з них мали незавершений курс з первинної вакцинації, а решта не мала необхідних щеплень.

"Пункти щеплення в країні забезпечені безоплатною вакциною, тому людям, які пропустили вакцинацію, або особам із груп ризику важкого перебігу захворювання, необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення", – наголосив головний санітарний лікар.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) зазначили, що наявні вакцини здатні захистити від нового субваріанту.

Інформацію про найближчі пункти вакцинації, їхні адреси та графік роботи можна дізнатись, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Раніше ми розповідали, що інкубаційний період COVID-19 суттєво зменшився.

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Віра Шурмакевич, УП.Життя