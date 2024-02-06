У січні в Україні зафіксували 42 випадки субваріанту "Омікрону" – "Дженні"

Протягом січня 2024 року в Україні виявили 42 випадки зараження новим субваріантом штаму коронавірусу "Омікорону" – "Дженні" (JN.1).
Як зазначають у Міністерстві охорони здоров’я України, їх зареєстрували у Києві та 12 областях:
- Сумській (8 випадків);
- Львівській (6 випадків);
- Черкаській (5 випадків);
- Житомирській (4 випадки);
- Київській (по 4 випадки у місті та області);
- Хмельницькій областях (4 випадки);
- Волинській (2 випадки);
- Івано-Франківській (1 випадок);
- Одеській (1 випадок);
- Чернівецькій (1 випадок);
- Рівненській (1 випадок);
- Чернігівській (1 випадок).
|Фото: HayDmitriy/Depositphotos
Восьмеро недужих потребували госпіталізації і лише один з них мав дві дози щеплень від COVID-19, розповіли у МОЗ.
"За субваріантами COVID-19 ведуть епідеміологічне спостереження як на рівні України, так і у світі. У кожного субваріанту є певні особливості, але наразі "Дженні" має або середній, або легкий перебіг захворювання", – сказав Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України.
Також Кузін зауважив, що майже половина хворих – це люди старше 60 років. Восьмеро з них мали незавершений курс з первинної вакцинації, а решта не мала необхідних щеплень.
"Пункти щеплення в країні забезпечені безоплатною вакциною, тому людям, які пропустили вакцинацію, або особам із груп ризику важкого перебігу захворювання, необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення", – наголосив головний санітарний лікар.
У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) зазначили, що наявні вакцини здатні захистити від нового субваріанту.
Інформацію про найближчі пункти вакцинації, їхні адреси та графік роботи можна дізнатись, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.
Раніше ми розповідали, що інкубаційний період COVID-19 суттєво зменшився.
Віра Шурмакевич, УП.Життя
Читайте також: Легкий COVID-19 підвищує ймовірність безсоння у людей з тривогою або депресією – вчені